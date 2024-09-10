YouTuber打造2米高iPhone　比正常大100倍創健力士世界紀錄(有片)

YouTube頻道「DIY Perks」和「MrWhoseTheBoss」的兩位創作者Matthew Perkins和Arun Maini成功打造了一部巨型、可正常使用的iPhone 15 Pro Max，創下健力士世界紀錄。這部超大型手機高達2米，重近200公斤，幾乎完美複製iPhone的外觀和功能。

綜合報道，Matthew將一部LG Signature 88吋OLED電視改裝成觸控螢幕。為了實現觸控功能，他委託一間製造商製作了一塊與螢幕尺寸相同的觸控儀，並將它用紫外線環氧樹脂黏在螢幕上，之後將iPhone的超大尺寸零件裝進這部「手機」框架內，包括揚聲器、三紅攝影鏡頭模組、音量鍵和電源按鈕等。為了模擬 iPhone 15 Pro Max的鏡頭，馬修甚至用了Canon EOS R5 和 Sony RX10 Mark 4這兩款專業相機。