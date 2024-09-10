YouTuber打造2米高iPhone　比正常大100倍創健力士世界紀錄(有片)

YouTube頻道「DIY Perks」和「MrWhoseTheBoss」的兩位創作者Matthew Perkins和Arun Maini成功打造了一部巨型、可正常使用的iPhone 15 Pro Max，創下健力士世界紀錄。這部超大型手機高達2米，重近200公斤，幾乎完美複製iPhone的外觀和功能。
綜合報道，Matthew將一部LG Signature 88吋OLED電視改裝成觸控螢幕。為了實現觸控功能，他委託一間製造商製作了一塊與螢幕尺寸相同的觸控儀，並將它用紫外線環氧樹脂黏在螢幕上，之後將iPhone的超大尺寸零件裝進這部「手機」框架內，包括揚聲器、三紅攝影鏡頭模組、音量鍵和電源按鈕等。為了模擬 iPhone 15 Pro Max的鏡頭，馬修甚至用了Canon EOS R5 和 Sony RX10 Mark 4這兩款專業相機。
功能齊全 美中不足未能搭載iOS
這部巨型iPhone比正常尺寸大100倍，功能齊全，惟一美中不足的是，未能搭載iOS系統，而是使用Android系統模擬iPhone介面。Arun和朋友將手機帶到倫敦街頭測試，證明它可以進行電子支付、拍照、收發電子郵件、玩小遊戲和視像通話。經過健力士世界紀錄團隊認證官核實結果後，終獲得認證。不過，大手機成本也不低，經計算後，造價高達7萬美元。