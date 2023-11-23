YouTuber瞓棺材「活埋自己7日」破自己紀錄　幾度崩潰落淚：不要隨便嘗試

被「下葬」是什麼感覺？美國一名超過2.13億粉絲的YouTuber「MrBeast」常拍攝奇特題材的挑戰，最近他躺進棺材，讓人「活埋」他7天，不僅打破之前自己的紀錄，還安然無恙完成挑戰。

《紐約郵報》報導，25歲的「MrBeast」本名Jimmy Donaldson，他熱衷於拍攝特殊又相當燒錢的題材，像是找來456人舉辦《魷魚遊戲》比賽，把林寶堅尼跑車放進超大型碎紙機等，因此獲得不少關注。最近MrBeast挑戰將自己關進透明棺材，並埋進土內7天，棺材內部備有充足的食水和糧食，也設置攝影機、無線電，確保這次瞓棺材「活埋自己7日」挑戰能安全。

MrBeast離棺材時多次喊爆

患有幽閉恐懼症的MrBeast穿上西裝、握著花束躺進透明棺。工作人員用挖泥機將重達9噸的泥土蓋在棺材上，「接下來的7天裡，我將把我的生命託付給這口棺材」。儘管一切都準備好，但這7天仍讓MrBeast心理不適，離開棺材時甚至多次喊爆。很多人擔在密閉空間躺太久會造成腿部血栓，所幸MrBeast毫髮無傷地完成了挑戰，這也打破他在2021年活埋自己50小時的紀錄。MrBeast在完成「壯舉」後，呼籲觀眾不要隨便嘗試。

MrBeast多年來做過許多帶有「爭議」的慈善行為，例如送侍應1架車作為小費、送許多助聽器幫助聽障人士恢復聽力，以及買下整個社區，讓他的員工和其家人居住環境更舒適。他還曾有非洲為共約50萬人建造100口井的創舉，讓這些居民能夠獲得清潔乾淨的飲用水。

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