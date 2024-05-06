YouTuber遊築地　意外拍到扒手「3秒神技」：日本也不能鬆懈(有片)

但最近一對來自巴西的YouTuber夫妻逛東京築地市場時，意外錄到扒手打荷包「3秒得手」的畫面。及後YouTuber夫妻也是事後看影片才發現此事，感嘆：「即使身處日本，也不能鬆懈！」

日本一向以治安良好聞名，不少旅客到訪都十分安心，但最近一對來自巴西的YouTuber夫妻逛東京築地市場時，意外錄到扒手打荷包「3秒得手」的畫面。及後YouTuber夫妻也是事後看影片才發現此事，感嘆：「即使身處日本，也不能鬆懈！」

來自巴西的YouTuber夫妻Fred Ribeiro與Laryssa Duarte最近到日本旅行，當他們在著名的築地市場邊逛邊拍攝時，卻無意中捕捉到一名扒手偷東西的過程。影片看到，一名戴帽及孭背囊的亞裔男子接近一名老婦人目標，及後迅速將左手伸入其背囊，用外套掩護下取走皮包，短短3秒就成功得手，動作十分老練流暢，男子身旁有一名同樣戴帽的女子陪同，相信二人是同黨。

他們作案後若無其事地收起錢包繼續向前走，身邊也無人察覺，期間亦有望向YouTuber夫妻的鏡頭，YouTuber夫妻也是事後看影片才發現此事，呼籲大家就算是在日本也不能鬆懈。

網民促警方調查扒手是否日本人

這幕讓不少網民感到驚訝，打破對日本治安良好的印象，感慨就算是到日本，仍不能放鬆警戒：「好難相信這發生在日本」、「其實全世界各個角落都會有小偷」、「東京確實有扒手，很少但是有」、「不能將錢包背在背包」，也有人建議YouTuber盡快將影片交給警方處理，促調查扒手是否日本人。