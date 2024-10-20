一二手齊轉活 中原十大屋苑周末錄交投創5周新高 嘉湖山莊最旺｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得14宗買賣成交，按周升55.6%，重返雙位數交投量，創5周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受多重利好消息帶動，樓市全面轉旺，周末有兩個大型鐵路新盤開售，銷情暢旺，錄逾400宗一手成交。二手買賣方面，新界區未有新盤推售，交投集中於二手市場，成交以約500萬元或以下為主，當中嘉湖山莊錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，可見樓市有動力，將持續向好。

嘉湖山莊低層戶「 2 字頭」沽

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，施政報告公布後，樓市即時轉旺，嘉湖山莊本周末錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，本月暫錄21宗，已超越上月全月18宗，平均實用呎價約7,982元。本周末成交包括翠湖居4座低層F室，實用面積449方呎，以292萬元沽出，平均實用呎價6,503元。據了解，原業主於2014年以228.8萬元購入單位，持貨10年，是次沽出帳面獲利63.2萬元，升值27.6%。

沙田第一城平均呎價報 1.14 萬

至於其他新界區十大屋苑，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，買家入市信心有所提升，大市氣氛持續向好，部分買家加快入市決定，推動二手交投。沙田第一城本周末錄2宗成交，平均實用呎價約11,480元。成交包括20座中高層H室，實用面積327方呎，最新以419萬元沽出，平均實用呎價12,813元；另一宗成交單位為34座中高層A室，實用面積707方呎，最新以768萬元易手，折合實用呎價10,863元。