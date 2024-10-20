一二手齊轉活 中原十大屋苑周末錄交投創5周新高 嘉湖山莊最旺｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得14宗買賣成交，按周升55.6%，重返雙位數交投量，創5周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受多重利好消息帶動，樓市全面轉旺，周末有兩個大型鐵路新盤開售，銷情暢旺，錄逾400宗一手成交。二手買賣方面，新界區未有新盤推售，交投集中於二手市場，成交以約500萬元或以下為主，當中嘉湖山莊錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，可見樓市有動力，將持續向好。
嘉湖山莊低層戶「2字頭」沽
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，施政報告公布後，樓市即時轉旺，嘉湖山莊本周末錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，本月暫錄21宗，已超越上月全月18宗，平均實用呎價約7,982元。本周末成交包括翠湖居4座低層F室，實用面積449方呎，以292萬元沽出，平均實用呎價6,503元。據了解，原業主於2014年以228.8萬元購入單位，持貨10年，是次沽出帳面獲利63.2萬元，升值27.6%。
沙田第一城平均呎價報1.14萬
至於其他新界區十大屋苑，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，買家入市信心有所提升，大市氣氛持續向好，部分買家加快入市決定，推動二手交投。沙田第一城本周末錄2宗成交，平均實用呎價約11,480元。成交包括20座中高層H室，實用面積327方呎，最新以419萬元沽出，平均實用呎價12,813元；另一宗成交單位為34座中高層A室，實用面積707方呎，最新以768萬元易手，折合實用呎價10,863元。
太古城兩房連租約705萬沽
港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄1宗，單位為耀星閣中層D室，實用面積503方呎，採兩房間隔，望東南園景。業主於去年11月以930萬元連租約放盤，及至今年9月租客遷出，以交吉形式放盤，並調低叫價至738萬元，終獲用家以705萬元承接，折合實用呎價14,016元。據了解，原業主於2011年2月以506萬元買入單位，持貨13年，現帳面賺199萬元，單位期內升值39%。
新都城本周末交投 按周持平
此外，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪稱，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，按周持平，沽出單位為2期7座低層A室，實用面積441方呎，成交價531.8萬元，實用平均呎價12,059元。
至於黃埔花園，中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，屋苑今個周末錄2宗成交，較上周多一宗，其中包括2期4座中層F室，實用面積389方呎，成交價550萬元，平均實用呎價14,139元。