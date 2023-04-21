一併命名｜新地無懼需求飽和 啟德兩盤近2千伙加入混戰

新盤供應重地啟德一口氣迎來兩盤加入混戰！新鴻基地產(016)昨為旗下兩盤命名，合共1,929伙。其中鄰近港鐵啟德站的協調道10號項目命名「天璽．天」，提供1,490伙；而跑道區PARK PENINSULA的承豐道26號命名「天璽．海」，涉439伙。面對目前啟德有大量住宅供應，不過新地副董事總經理雷霆表示，不擔心區內需求飽和，並強調絕對不是截擊其他樓盤。

雷霆指，集團所有樓盤獲批預售、準備妥當就立即推售，適逢「天璽．海」取得預售，故配合「天璽．天」一併宣傳。他又指，兩盤定價會參考同系九龍站天璽成交價，相信價錢一定會理想，甚至會更進一步。

新地代理總經理胡致遠稱，「天璽．天」為區內最高私人住宅項目，設大型基座商場，可連接港鐵啟德站。項目分兩期發展，第1期由3座住宅大樓組成，提供906伙，標準戶間隔由開放式至四房，另設特色單位，正待批預售，料今年第三季推出，預計入伙日期2025年6月30日，樓花期長約26個月。據預售文件顯示，第2期涉584伙。「天璽．天」貴為啟德地王，所屬的第1F區1號地皮由新地於2018年以約251億元投得，迄今仍為最貴住宅官地；每方呎樓面地價17,776元。

天璽．海1期部署6月招標推售

「天璽．海」坐落跑道區，料不少單位可享維港海景。新地代理總經理陳漢麟指，項目分兩期發展，標準單位主打面積約1,100至2,200方呎的四房戶型，佔整體逾70%；另設23伙特色單位，其中8伙更配備私人泳池，面積最大單位逾4,600方呎。第1期已取得預售，涉及256伙，將於6月展開招標；而第2期則涉183伙。

