一周收逾1.9萬票 超額逾55倍 NOVO LAND膺今年新盤票王

反應熾熱

美國再度加息，惟未有影響新盤認購反應。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期明日首輪開賣336伙，上周五起開始收票，昨日截止，初步點算收逾1.9萬票，超額認購逾55倍，意味平均每56人爭購1伙；同時打破由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路柏瓏I，今年4月底首輪截收逾1.35萬票的紀錄，膺今年新盤票王。

該盤扣除最高15%折扣優惠後，首輪銷售單位折實價由328.1萬元起，屬近一年半最平入場價新盤；更首度推出開放式戶漸進式供款計劃，首三年每月供款為4,586元，成功掀起市場關注。新地指，收票成績非常理想，示範單位更曾單日錄逾1.2萬人次參觀；今日將進行抽籤，因應新冠肺炎疫情，將嚴格執行人流管制及保持社交距離等多項防疫措施。

NOVO LAND成為今年第2個首輪開售錄逾萬票登記新盤，翻查資料，自2020年初本港爆發新冠肺炎疫情後，新盤首輪開售截收逾萬票登記項目包括有鄰近火炭站的中洲置業星凱．堤岸，於去年10月首輪截收約2.52萬票。至於新世界發展(017)夥港鐵(066)合作發展的大圍站柏傲莊III則最矚目，去年6月截收約2.71萬票，成為1997年回歸後新盤票王。

ONE INNOVALE-Archway首批最少涉121伙

另一邊廂，恒基地產(012)粉嶺ONE INNOVALE-Archway已上載售樓說明書，同時首度開放示範單位予傳媒參觀。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目將於今日公布首張價單，涉最少121伙，料涵蓋開放式及一房單位，會以「忍讓價」推出，預告會有「超低冧心價」單位應市，料於明日對外開放示範單位，周日收票，料最快下星期進行首輪銷售。

該盤提供603伙，單位實用面積由205至898方呎，戶型涵蓋開放式至三房連儲物房。

128 WATERLOO指定四房戶獲贈300萬車位

現樓新盤推優惠吸客，萊蒙國際(3688)及俊和發展合作發展的何文田128 WATERLOO，由即日起凡投標指定四房大戶「128 Collectables」的3樓、6樓及8樓H室之買家，並於臨時合約的簽署日期之後的128天內付清樓價，即可獲贈價值300萬元車位一個。