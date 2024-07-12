一家四口花14萬訂造傢俬 打造機能十足現代簡約家居

只訂造傢俬都可以幫屋企改頭換面？今次帶大家睇一家四口居住的745呎兩房單位，一共花費了14萬元訂造全屋傢俬，將整體空間功能翻倍的成功例子。

首先，客廳的亮點在於半開放式廚房，以櫃間房設計採用玻璃趟門代替牆身，平日閂門煮食時，無需再擔心全屋會吸滿油煙味，同時又可以方便觀察位於客廳的小朋友及愛犬情況，否則就可以打開兩邊趟門，料理枱秒變吧枱，使用靈活度超高！

由於業主是個愛酒之人，飯廳的餐邊櫃亦特別加設紅酒架、酒杯掛架等，並採用玻璃櫃門，貫徹整體設計風格之餘，自己或者客人揀選好酒都更加方便。

連接餐邊櫃的，就是融入於特色電視牆身的隱藏走廊門，其既可以令整個空間保持一體性，又可以避免門對門的風水問題。

而大門旁邊的玄關C字櫃，雖然用了近一面牆的空間造櫃，但中間留白位亦有加入氣氛燈帶，不止看起來更美觀，同時亦可以增加空間感，降低到頂高櫃通病的壓逼感。

為了配合小朋友喜歡的卡通角色，兒童房以藍色為主色調設計，上層床更有造出小屋外形，營造出孩童最愛的秘密基地感。不止整體造形充滿童趣，設計亦有考慮實用性，除了床尾層架、床底抽屜、樓梯櫃及到頂衣櫃外，門口旁邊更有按小童身高而設的書架，絕對有足夠收納空間。

主人房方面就用了地台床設計，將床下位置轉化為大量收納空間，旁邊到頂大衣櫃選用落地玻璃櫃門，增加空間通透感。而床尾位置亦有再升高造出梳妝枱，枱下挖空的空間可以放腳之餘，又可以收納小物，一舉兩得！