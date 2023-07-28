一年最平｜必嘉坊GREENWICH開價低1期兩成

美國加息後首個開價新盤、恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨首推56伙，提供最高折扣率10%，折實價367.83萬元起，為約一年首批入場費最平市區新盤；整批折實平均呎價18,928元，為3個期數中最低，更比去年6月推出的第1期「必嘉坊．曦匯」大幅低開近21%。

「BAKER CIRCLE．GREENWICH」首批包括11伙開放式、40伙一房、3伙兩房及2伙三房，實用面積215至490方呎。單位折實價367.83萬至905.49萬元，折實呎價17,108至20,379元。首批開放式單位全數折實價低於400萬元，入場單位為6樓C室，實用面積215方呎開放式戶，折實價367.83萬元，呎價17,108元，為去年6月深水埗「佳悅」首批折實入場價345.92萬元後，約一年入場費最平市區新盤。

除較第1期低開近21%，對比去年11月推出的第2期「必嘉坊．迎滙」首批21,238元，亦低近11%。恒基物業營業(一)部總經理林達民指，是次定價已計算加息因素，首批刻意以較低價推出冀引起市場關注，形容是「超級優惠價」。項目明日起接受認購登記及對外開放示範單位，最快下周進行首輪銷售。

