一年最平｜必嘉坊GREENWICH開價低1期兩成

美國加息後首個開價新盤、恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨首推56伙，提供最高折扣率10%，折實價367.83萬元起，為約一年首批入場費最平市區新盤；整批折實平均呎價18,928元，為3個期數中最低，更比去年6月推出的第1期「必嘉坊．曦匯」大幅低開近21%。
「BAKER CIRCLE．GREENWICH」首批包括11伙開放式、40伙一房、3伙兩房及2伙三房，實用面積215至490方呎。單位折實價367.83萬至905.49萬元，折實呎價17,108至20,379元。首批開放式單位全數折實價低於400萬元，入場單位為6樓C室，實用面積215方呎開放式戶，折實價367.83萬元，呎價17,108元，為去年6月深水埗「佳悅」首批折實入場價345.92萬元後，約一年入場費最平市區新盤。
除較第1期低開近21%，對比去年11月推出的第2期「必嘉坊．迎滙」首批21,238元，亦低近11%。恒基物業營業(一)部總經理林達民指，是次定價已計算加息因素，首批刻意以較低價推出冀引起市場關注，形容是「超級優惠價」。項目明日起接受認購登記及對外開放示範單位，最快下周進行首輪銷售。
親海駅II下周開價 料不少於132伙
另一個將同期登場新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」部署下周開價，營業部首席經理郭子威表示，首批不少於132伙；同時「親海駅I」計劃周內上載售樓說明書。他認為本輪加息後對息口走勢明朗化，對樓市絕對是正面信息，估計中長期成交量可向上增長，而整體樓價平穩向好。該盤昨率先安排傳媒參觀兩房經改動示範單位，營業經理陳詠慈稱，以2A座20樓C室為藍本搭建，實用面積447方呎，設計採用簡約侘寂系風格，此單位為向維港海景兩房，有機會涵蓋首張價單內。
雨後擬下月展開現樓銷售
新界區一手方面，星星地產元朗「雨後」料短期內獲批滿意紙，主席及首席執行官陳文輝透露，安排9月向業主交樓，正計劃下月對外開放現樓示範單位及展開現樓銷售，並考慮提供更具彈性付款計劃，惟定價暫未有意調整。此外，該盤夥中原地產推置業優惠，經該行購入項目一手單位的首10名買家可獲贈傢俬禮券置業優惠，優惠總值48.8萬元。
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