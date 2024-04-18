一手促銷｜何文田8年最平新盤 朗賢峯折實均呎2萬有找

一手市場氣氛熾熱，惟發展商續以低價策略開盤。大型鐵路新盤、鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」昨首推115伙，扣除最高18%折扣，折實價688.7萬元起，折實平均呎價19,988元，較同區近一年前應市新盤「瑜一．天海」低開約25%，更成為何文田8年來最平新盤。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀形容「朗賢峯」首批單位屬「壓軸心動價」，定價已參考近期市場上鐵路新盤。翻查資料，「瑜一．天海」去年5月首推90伙折實平均呎價26,718元，「朗賢峯」較之低約25%。至於何文田對上呎價低於2萬元全新盤，為2016年推出的「皓畋」及「ONE HOMANTIN」，折實平均呎價分別為19,335元及18,538元。