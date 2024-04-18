一手促銷｜何文田8年最平新盤 朗賢峯折實均呎2萬有找

一手市場氣氛熾熱，惟發展商續以低價策略開盤。大型鐵路新盤、鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」昨首推115伙，扣除最高18%折扣，折實價688.7萬元起，折實平均呎價19,988元，較同區近一年前應市新盤「瑜一．天海」低開約25%，更成為何文田8年來最平新盤。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀形容「朗賢峯」首批單位屬「壓軸心動價」，定價已參考近期市場上鐵路新盤。翻查資料，「瑜一．天海」去年5月首推90伙折實平均呎價26,718元，「朗賢峯」較之低約25%。至於何文田對上呎價低於2萬元全新盤，為2016年推出的「皓畋」及「ONE HOMANTIN」，折實平均呎價分別為19,335元及18,538元。
鷹君地產代理銷售副總監吳子謙稱，項目今日起對外開放示範單位及收票，視乎市場反應再公布加推及銷售安排，強調有加價空間，有機會月內進行首輪銷售。
「朗賢峯」首張價單包括44伙一房、42伙兩房及29伙三房，實用面積388至774方呎，折實價688.7萬至1,849.3萬元，折實呎價17,750至23,892元；當中有68伙折實呎價低於2萬元，佔首張價單約六成。項目提供4種付款計劃，總折扣優惠14%至18%。首批售價及呎價最低單位同為6B座2樓C室，實用面積388方呎一房，折實價及呎價688.7萬元及17,750元。
PARK SEASONS首輪收票超額近20倍
另一鐵路新盤、會德豐地產與港鐵合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」將於周六首輪推售168伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀預計項目昨收票將達3,500票，超額近20倍；當中大手客錄150組，向隅客約佔四成。他續指，集團於不足4個月已售出共867伙，突破100億元銷售金額，提早達成年銷百億目標，今年銷售金額有望更勝去年。