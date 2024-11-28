一手億元成交再現！嘉琳庭院洋房逾1.51億標售｜九龍豪宅

是次售出的庭院洋房單位A，間隔為五房五套房設計，另設家庭廳，單位首層客飯廳樓層高度逾4.4米，空間感十足，極具氣派，另配置私人電梯直達天台花園。庭院洋房單位A的廚房採中、西廚設計，配置著名品牌Bulthaup廚櫃、Sub-Zero對門雪櫃及酒櫃、Miele蒸焗爐、焗爐、煮食爐、電磁爐及食物保溫櫃等。

一手市場再現億元成交個案，嘉華國際(173)旗下九龍塘嘉林邊道2號「嘉琳」今日(28日)錄得首宗成交，以招標形式售出庭院洋房單位A，實用面積4,578方呎，連959方呎天台，以及234方呎庭院，連2個車位以1.515億元成交，呎價33,093元。

發展商表示，「嘉琳」採用矜罕的物料打造，其中外立面採用有「太空金屬」美譽的鈦金屬，大門用上創新液態金屬(Liquid Metal)銅塗層品牌Axolotl，配上Philip Watts Design鑄造的純銅門把手，全屋採用17種珍貴的天然石材，盡顯氣派。

白石角嘉熙四房連車位 1668 萬售出

另外，同系大埔白石角「嘉熙」以招標形式售出1伙四房，為1座18樓A單位，實用面積1,066方呎，間隔為四房一套房，連1個車位以1,668萬元成交，呎價約15,647元。

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