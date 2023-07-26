一手動態｜九龍新盤戰醞釀開打

市場觀望聯儲局議息結果出爐，不過一手市場仍有新動態，尤其九龍區最活躍，下月或有3盤同步開售。其中恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨上載售樓說明書，提供278伙，單位實用面積191至749方呎，間隔涵蓋開放式至三房，當中逾半為一房，最快本周開價。

據樓書顯示，項目屬單幢式發展，開放式提供60伙，實用面積212至222方呎；一房佔154伙，面積256至315方呎；兩房提供41伙，面積345至492方呎；三房僅設3伙，面積485至492方呎；特色戶佔20伙，面積191至749方呎。全盤最細為5樓D室，實用面積191方呎，連31方呎平台，開放式間隔；面積最大為29樓A室，實用面積749方呎，連51方呎平台、704方呎天台及51方呎前庭，四房間隔。

恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，最快周內開價及開放示範單位，首批不少於55伙，定價參考第1期及第2期。

