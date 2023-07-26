一手動態｜九龍新盤戰醞釀開打

市場觀望聯儲局議息結果出爐，不過一手市場仍有新動態，尤其九龍區最活躍，下月或有3盤同步開售。其中恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨上載售樓說明書，提供278伙，單位實用面積191至749方呎，間隔涵蓋開放式至三房，當中逾半為一房，最快本周開價。
據樓書顯示，項目屬單幢式發展，開放式提供60伙，實用面積212至222方呎；一房佔154伙，面積256至315方呎；兩房提供41伙，面積345至492方呎；三房僅設3伙，面積485至492方呎；特色戶佔20伙，面積191至749方呎。全盤最細為5樓D室，實用面積191方呎，連31方呎平台，開放式間隔；面積最大為29樓A室，實用面積749方呎，連51方呎平台、704方呎天台及51方呎前庭，四房間隔。
恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，最快周內開價及開放示範單位，首批不少於55伙，定價參考第1期及第2期。
親海駅II短期內開價
同期應市另一新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，營業部首席經理郭子威稱，項目銷售工作準備就緒，惟天氣因素影響推盤步伐，期望周內開放示範單位，爭取短期內公布首張價單及開售。營業經理陳詠慈指，「親海駅」夥德國家電品牌Gaggenau為全盤886伙提供廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機等，以零售價計總值約2億元。
ONE SOHO最快下月以現樓形式推售
另外，信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局發展的旺角「ONE SOHO」擬8月以現樓形式推售，信置執行董事田兆源指，項目已取得滿意紙，下月初陸續發信通知業主收樓，月中計劃以現樓形式推售餘下單位，並設有現樓示範單位，強調會以市價推出。他補充，項目迄今累沽191伙，套現逾13億元，管理費為每方呎約5元。
該盤昨開放住客會所「THE CLUBHOUSE」予傳媒參觀，信置高級經理(會所市務及推廣)魏韵芝介紹指，會所佔地約5,000方呎，以紐約曼克頓Soho區為設計藍本，設有宴會廳、戶外花園等。
即睇紅磡必嘉坊GREENWICH最新資訊(House730)