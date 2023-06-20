一手動態｜啟德兩新盤齊開現樓吸客

新盤氣氛活躍，兩個啟德新盤均以現樓形式應市。其中恒基地產(012)HENLEY PARK昨上載售樓說明書，提供740伙，料日內開價，現樓示單位隨即對外開放，最快下周推售。毗鄰的會德豐地產MONACO ONE及MONACO MARINE亦已屆現樓，尚餘約100伙價單單位待售，設有現樓示範單位以供參觀。
HENLEY PARK樓書顯示，提供721伙標準單位及19伙特色單位，單位實用面積250至1,558方呎，戶型涵蓋開放式至三房。全盤面積最大為1A座35樓A室，三房間隔，實用面積1,558方呎，連984方呎平台及私人泳池。項目提供97個住客車位，平均約8戶爭1個車位。
HENLEY PARK低座連花園戶樓高3.5米
恒基物業營業(一)部總經理林達民昨特別介紹項目低座D座地下B室，實用面積627方呎，三房一套連衣帽間設計，單位樓高約3.5米，客廳及主人房外連457方呎花園。林達民指，項目分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。
MONACO MARINE頂層特色戶意向呎價4.6萬
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，MONACO ONE及MONACO MARINE料可於7月內完成交樓程序。兩盤合共提供1,051伙，迄今共售出830伙，套現逾94億元，平均成交呎價約2.57萬元，現尚餘約100伙待售。他認為，近期樓市氣氛良好，配合政府推出「高才通」等計劃，令住屋需求增加，項目餘貨不多，相信與同區其他新盤不會有太大競爭。
MONACO MARINE設有2個現樓示範單位，最快本周末開放予準買家參觀。其中1A座38樓A室，屬頂層天際平台特色戶，四房間隔，實用面積1,708方呎，連747方呎天台及265方呎平台，享向南維港海景。黃光耀稱，此單位會以招標發售，意向呎價約4.6萬元，挑戰項目新高。