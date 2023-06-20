一手動態｜啟德兩新盤齊開現樓吸客

新盤氣氛活躍，兩個啟德新盤均以現樓形式應市。其中恒基地產(012)HENLEY PARK昨上載售樓說明書，提供740伙，料日內開價，現樓示單位隨即對外開放，最快下周推售。毗鄰的會德豐地產MONACO ONE及MONACO MARINE亦已屆現樓，尚餘約100伙價單單位待售，設有現樓示範單位以供參觀。

HENLEY PARK樓書顯示，提供721伙標準單位及19伙特色單位，單位實用面積250至1,558方呎，戶型涵蓋開放式至三房。全盤面積最大為1A座35樓A室，三房間隔，實用面積1,558方呎，連984方呎平台及私人泳池。項目提供97個住客車位，平均約8戶爭1個車位。