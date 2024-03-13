一手升溫｜3新盤醞釀 月內開賣

撤辣後多個全新盤醞釀本月開售！其中會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」昨公布樓書，提供650伙，面積282至665方呎，主打一房及兩房，共佔全盤近九成，預告周內公布首張價單，有機會月內開售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，「SEASONS PLACE」自公布命名以來錄逾千個查詢，故加快推盤步伐。首張價單料不少於130伙，定價參考區內及日出康城新盤價錢，強調會貼市價推售。

據樓書顯示，項目由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台及頂層特色戶。當中兩房涉337伙或52%，一房設240伙或37%，兩者合佔近九成；三房及特色戶各涉48伙及25伙。項目提供251個住宅停車位；預計關鍵日期2025年10月31日。