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地產
2024-03-13 04:29:51
日報

一手升溫｜3新盤醞釀 月內開賣

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SEASONS_PLACE 會德豐地產 港鐵 黃光耀

黃光耀(左二)稱，SEASONS PLACE料周內開價，首批料不少於130伙。(蘇文傑攝)

撤辣後多個全新盤醞釀本月開售！其中會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」昨公布樓書，提供650伙，面積282至665方呎，主打一房及兩房，共佔全盤近九成，預告周內公布首張價單，有機會月內開售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，「SEASONS PLACE」自公布命名以來錄逾千個查詢，故加快推盤步伐。首張價單料不少於130伙，定價參考區內及日出康城新盤價錢，強調會貼市價推售。
據樓書顯示，項目由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台及頂層特色戶。當中兩房涉337伙或52%，一房設240伙或37%，兩者合佔近九成；三房及特色戶各涉48伙及25伙。項目提供251個住宅停車位；預計關鍵日期2025年10月31日。

利奧坊首隅

利奧坊．首隅短期內開價

另一部署月內開賣全新盤為恒基地產(012)大角咀「利奧坊．首隅」，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，兩個示範單位最快周末對外開放，短期內上樓書及開價，定價參考「利奧坊」系列造價及旺角區新盤開價。他透露，第4期「利奧坊．壹隅」目前平均成交呎價約2.2萬元。項目設有雙會所「首隅會」，會所連園林空間逾1.19萬方呎，提供健身室、瑜伽場地、BBQ等17項設施。

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正在收票的王新興集團旗下九龍灣「泰峯」市場反應持續踴躍，市傳截至昨晚7時收逾3,500票，以首批168伙計算，超額約20倍，計劃短時間內加推單位應市。

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