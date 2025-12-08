一手市場欠焦點 12月首個周末僅約66宗交投 連跌3周｜新盤成交

過去周末兩日(6及7日)一手市場仍未有全新盤開賣，缺乏焦點下，綜合市場資訊，兩日共錄得約66宗新盤交投，按周再跌約7%，成交連跌3周。
啟德項目接連錄得成交，其中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的現樓新盤「啟德海灣」周末期間共錄得6宗成交，包括4伙一房及2伙三房單位，合共套現逾5,600萬元。成交單位包括第2A座8樓A室，實用面積771方呎，屬三房一套房連儲物室間隔，成交價1,665.8萬元，呎價21,606元。
由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」錄得本月首宗一手成交，據成交紀錄冊顯示，單位為第6座28樓B室，實用面積781方呎，三房套連書房間隔，成交價2,561.68萬元，呎價32,800元。
日出康城SEASONS系列單日連沽7伙
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列，昨日(7日)連沽7伙，合共套現4,607.1萬元。成交單位為「PARK SEASONS」及「GRAND SEASONS」，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積介乎323至457方呎，售價介乎502.3萬至705.6萬元，呎價介乎14,506至15,806元。售價最高單位為「GRAND SEASONS」第1B座42樓B室，兩房（開放式廚房）間隔，實用面積457方呎，售價為705.6萬元，呎價15,440元。
另外，新世界發展(017)旗下北角「皇都」周末期間連沽4伙，套現3,148.2萬元，包括VICTORIA ZONE 30樓B6室，實用面積361方呎，屬一房設計，售價783.8萬元，呎價21,712元。
緹外四房分層大宅連雙車位2.25億標售
豪宅市場亦見交投，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道現樓「緹外」昨日招標售出6座3樓B室分層大宅，實用面積4,332方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，連2個車位以2.25億元成交，呎價51,939元。