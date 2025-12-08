一手市場欠焦點 12月首個周末僅約66宗交投 連跌3周｜新盤成交

過去周末兩日(6及7日)一手市場仍未有全新盤開賣，缺乏焦點下，綜合市場資訊，兩日共錄得約66宗新盤交投，按周再跌約7%，成交連跌3周。

啟德項目接連錄得成交，其中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的現樓新盤「啟德海灣」周末期間共錄得6宗成交，包括4伙一房及2伙三房單位，合共套現逾5,600萬元。成交單位包括第2A座8樓A室，實用面積771方呎，屬三房一套房連儲物室間隔，成交價1,665.8萬元，呎價21,606元。

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」錄得本月首宗一手成交，據成交紀錄冊顯示，單位為第6座28樓B室，實用面積781方呎，三房套連書房間隔，成交價2,561.68萬元，呎價32,800元。