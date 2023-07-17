一手市況｜周末錄146宗新盤成交 按周升逾7倍 投資客擲「8球」買藍田兩房

兩大焦點新盤齊於上周六(15日)進行首輪銷售，即日合共售出111伙，加上多個新盤餘貨亦於周末發售，帶動過去周末兩日(15及16日)合共錄得約146宗成交，較對上一個周末的17宗，大增129宗或逾7倍。
KOKO MARE於周末亦錄得2宗新成交，其中9座17樓K室，實用面積416方呎，兩房開放式廚房單位，以797.1萬元售出，呎價19,161元。據悉，買家來自油塘，從事銀行業，購入作投資用途。
另一成交單位為8座9樓G室，實用面積441方呎，兩房開放式廚房單位，成交價826.5萬元，呎價18,743元。據了解，買家來自大圍，從事醫護行業，購入作自住。
海茵莊園連沽3伙 63 Pokfulam開放式戶呎售逾3萬
九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」於周末兩日錄得3宗成交，套現約1,851.6萬元，當中成交價最高為第2座21樓D9室，實用面積402方呎，以718.5萬售出，呎價17,873元。發展商表示，項目本月累沽33伙，套現逾1.58億元。
另外，同系西營盤63 Pokfulam亦於上周六售出1座12樓E室，實用面積209方呎，開放式間隔，以638.2萬元沽出，呎價30,536元。
HENLEY PARK一房772萬沽 明開賣38伙
另外，恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK錄得1宗新成交，單位為第1A座5樓F室，實用面積384方呎，一房間隔，成交價771.93萬元，呎價20,102元。
該盤上周五(14日)加推第4號價單，涉及84伙，全數為一房單位，實用面積介乎384至395方呎，價單定價由838.7萬至935.7萬元，呎價介乎21,648元至23,945元。扣除最高折扣率10%，單位折實售價由754.83萬至842.13萬元，折實呎價介乎19,483元至21,551元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目落實明日(18日)發售38伙，全屬一房單位，實用面積介乎384至395方呎。入場單位為第1B座2樓L室，實用面積384方呎，折實售價754.83萬元，呎價約19,657元。值得一提，是次銷售安排中有29伙折實售價低於800萬元。