一手市況｜周末錄146宗新盤成交 按周升逾7倍 投資客擲「8球」買藍田兩房

兩大焦點新盤齊於上周六(15日)進行首輪銷售，即日合共售出111伙，加上多個新盤餘貨亦於周末發售，帶動過去周末兩日(15及16日)合共錄得約146宗成交，較對上一個周末的17宗，大增129宗或逾7倍。

KOKO MARE於周末亦錄得2宗新成交，其中9座17樓K室，實用面積416方呎，兩房開放式廚房單位，以797.1萬元售出，呎價19,161元。據悉，買家來自油塘，從事銀行業，購入作投資用途。

另一成交單位為8座9樓G室，實用面積441方呎，兩房開放式廚房單位，成交價826.5萬元，呎價18,743元。據了解，買家來自大圍，從事醫護行業，購入作自住。