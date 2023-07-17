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2023-07-17 00:00:10

一手市況｜周末錄146宗新盤成交 按周升逾7倍 投資客擲「8球」買藍田兩房

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一手市況｜周末錄146宗新盤成交 按周升逾7倍 投資客擲「8球」買藍田兩房

一手市況｜周末錄146宗新盤成交 按周升逾7倍 投資客擲「8球」買藍田兩房

兩大焦點新盤齊於上周六(15)進行首輪銷售，即日合共售出111伙，加上多個新盤餘貨亦於周末發售，帶動過去周末兩日(1516)合共錄得約146宗成交，較對上一個周末的17宗，大增129宗或逾7倍。

KOKO MARE於周末亦錄得2宗新成交，其中917K室，實用面積416方呎，兩房開放式廚房單位，以797.1萬元售出，呎價19,161元。據悉，買家來自油塘，從事銀行業，購入作投資用途。

另一成交單位為89G室，實用面積441方呎，兩房開放式廚房單位，成交價826.5萬元，呎價18,743元。據了解，買家來自大圍，從事醫護行業，購入作自住。

一手市況｜周末錄146宗新盤成交 按周升逾7倍 投資客擲「8球」買藍田兩房

KOKO MARE於周末亦錄得2宗新成交。(資料圖片)

海茵莊園連沽3 63 Pokfulam開放式戶呎售逾3

九龍建業(034)將軍澳現樓新盤「海茵莊園」於周末兩日錄得3宗成交，套現約1,851.6萬元，當中成交價最高為第221D9室，實用面積402方呎，以718.5萬售出，呎價17,873元。發展商表示，項目本月累沽33伙，套現逾1.58億元。

另外，同系西營盤63 Pokfulam亦於上周六售出112E室，實用面積209方呎，開放式間隔，以638.2萬元沽出，呎價30,536元。

一手市況｜周末錄146宗新盤成交 按周升逾7倍 投資客擲「8球」買藍田兩房

將軍澳現樓新盤「海茵莊園」於周末兩日錄得3宗成交，套現約1,851.6萬元。(資料圖片)

HENLEY PARK一房772萬沽 明開賣38

另外，恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK錄得1宗新成交，單位為第1A5F室，實用面積384方呎，一房間隔，成交價771.93萬元，呎價20,102元。

該盤上周五(14)加推第4號價單，涉及84伙，全數為一房單位，實用面積介乎384395方呎，價單定價由838.7萬至935.7萬元，呎價介乎21,648元至23,945元。扣除最高折扣率10%，單位折實售價由754.83萬至842.13萬元，折實呎價介乎19,483元至21,551元。

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目落實明日(18)發售38伙，全屬一房單位，實用面積介乎384395方呎。入場單位為第1B2L室，實用面積384方呎，折實售價754.83萬元，呎價約19,657元。值得一提，是次銷售安排中有29伙折實售價低於800萬元。

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林達民表示，「HENLEY PARK落實明日(18日)發售38伙，有29伙折實售價低於800萬元。

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