一手市況｜啟德1日兩宗過億成交！嘉峯匯洋房造價再創區內住宅新高

新盤接連出現大額成交，啟德區更1日內出現兩宗「過億大刁」！其中，由嘉華國際(173)發展的嘉峯匯以逾1.36億元沽出最後1幢洋房，成交價再創啟德區內售價新高。項目3個月內極速售出全數4幢花園洋房，涉資逾5.34億元。
是次成交為花園洋房1號，洋房面積3,189方呎，連22方呎平台、771方呎花園及614方呎天台，連3個車位以1.368億元售出，呎價42,897元。上述洋房間隔為4房4套房，2樓全層為主人套房設計，極具氣派；洋房內設有私人電梯，可直達地庫停車位，提升私隱度。
嘉峯匯僅餘4伙頂層特色戶待售
翻查資料，嘉峯匯花園洋房2號，實用面積3,220方呎，連22方呎平台、470方呎花園及614方呎天台，今年3月份連3個車位以啟德區內新高價1.3538億元售出，呎價42,043元。現最新成交價將紀錄推高142萬元或約1%。嘉峯匯迄今累售1,002伙，連車位合共套現約125億元。現僅餘最後4個頂層特色單位待售。
啟德年內已錄37宗逾5000萬一手成交
至於另一宗過億元成交，為由龍湖集團(960)發展的尚．珒溋，低座B座地下至3樓C室複式戶，實用面積2,456方呎，以1.0753億元售出，呎價43,783元。
香港與內地通關後，大批資金流向豪宅市場。據中原地產大數據，今年以來啟德已錄得37宗、樓價5,001萬元以上一手買賣登記，不但較去年同期3宗急增11倍，並已超越去年全年僅8宗；當中由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的澐璟佔25宗或近七成。