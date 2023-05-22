一手市況｜啟德1日兩宗過億成交！嘉峯匯洋房造價再創區內住宅新高

新盤接連出現大額成交，啟德區更1日內出現兩宗「過億大刁」！其中，由嘉華國際(173)發展的嘉峯匯以逾1.36億元沽出最後1幢洋房，成交價再創啟德區內售價新高。項目3個月內極速售出全數4幢花園洋房，涉資逾5.34億元。

是次成交為花園洋房1號，洋房面積3,189方呎，連22方呎平台、771方呎花園及614方呎天台，連3個車位以1.368億元售出，呎價42,897元。上述洋房間隔為4房4套房，2樓全層為主人套房設計，極具氣派；洋房內設有私人電梯，可直達地庫停車位，提升私隱度。

嘉峯匯僅餘 4 伙頂層特色戶待售

翻查資料，嘉峯匯花園洋房2號，實用面積3,220方呎，連22方呎平台、470方呎花園及614方呎天台，今年3月份連3個車位以啟德區內新高價1.3538億元售出，呎價42,043元。現最新成交價將紀錄推高142萬元或約1%。嘉峯匯迄今累售1,002伙，連車位合共套現約125億元。現僅餘最後4個頂層特色單位待售。