一手市況｜新地及恒地共佔貨尾量近四成 兩房待售單位超過5300伙最多

今年樓市復甦情況短癮，新盤貨尾數字持續向上。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，截至今年7月份，選取2016年及以後首次推出之新盤統計，貨尾單位數目錄得16,896個。當中，新鴻基地產(016)及恒基地產(012)的貨尾單位數目合共佔近四成。新地佔3,271個或19%，而恒地佔2,982個或18%。兩房、三房及四房或以上待售單位，新地皆佔最多，比例分别佔16%，26%，32%；恒地則佔開放式及一房最多，比例達逾四成及達三成。

據統計，五大發展商「長江實業集團(1113)、恒地、新世界發展(017)、新地、信和置業(083)」之中，新地及恒地的貨尾量較多，而新世界及長實明顯較少，只有530個及281個，僅佔市場3%及2%。另外選取五個貨尾總數較多的發展商(會德豐地產、九龍建業(034)、華懋集團、保利置業(119)、億京)之中，會德豐的貨尾最多，有1,422個，佔市場8%；較少是億京，有572個，佔3%。其他中小型發展商合共4,217個貨尾，佔25%。