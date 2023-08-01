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地產
2023-08-01 20:06:15

一手市況｜新盤成交連續兩個月不足千伙 恒地7月份銷量及吸金稱王

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一手市況｜新盤成交連續兩個月不足千伙 恒地7月份銷量及吸金稱王

一手市況｜新盤成交連續兩個月不足千伙 恒地7月份銷量及吸金稱王

金管局於7月初宣布放寬按揭成數，不過對樓市刺激作用不大。然而，上周多間大型銀行上調最優惠利率(P)，更令一手市況雪上加霜。總結7月份一手市場僅錄得約638宗成交，已連續兩個月交投量低於1,000宗水平。

7月份合共有3個全新盤開售，包括黃竹坑站「海盈山」、洪水橋「滙都I」，以及啟德「HENLEY PARK」，合共推出超過650伙；惟在加息影響下，加上接連有發展商減價推售餘貨，買家對後市多抱觀望態度，令一手交投表現疲弱。截至上周日(730)，上述3個新盤合共錄得380宗成交，佔已推出單位近60%，連同其他貨尾，7月份一手市場共錄得約638宗成交，與6月份的約616宗相比，多22宗或約3.6%

一手市況｜新盤成交連續兩個月不足千伙 恒地7月份銷量及吸金稱王

「HENLEY PARK」於7月1日首輪發售228伙，即日售出183伙或80%，迄今累售262伙，套現逾24億元，成7月份新盤銷量之冠。(資料圖片)

HENLEY PARK累沽262

恒基地產(012)7月份有超過10個項目錄得成交，合共售出約314伙，套現逾28億元，是7月份銷量及銷售金額最高發展商，並包辦本月一手銷量近一半。其中以低市價逾一成推售的「HENLEY PARK」，於71日首輪發售228伙，即日售出183伙或80%，迄今累售262伙，套現逾24億元，成7月份新盤銷量之冠。同系鰂魚涌「THE HOLBORN」新增高達24%折扣，7月份售出27伙，套現近1.9億元。

恒地推盤步伐未見減慢，旗下紅磡BAKER CIRCLE ONE3期「BAKER CIRCLEGREENWICH」上周四(727)首推56伙，折實平均呎價18,928元，較同系列的首兩期低約10%20%；項目昨日加推28伙，折實平均呎價18,978元，明顯保持克制。項目已錄得超額認購，市場估計最快本周開售。

至於加息後首個周末(72930)，一手市場錄得10宗成交，比對上一個周末(72223)15宗減少超過三成。同時，自上周二(725)起，發展商每天售出的單位數量，已連錄6日錄單位數，平均每日介乎約37宗。

一手市況｜新盤成交連續兩個月不足千伙 恒地7月份銷量及吸金稱王

九龍塘豪宅皇廷匯以招標形式售出住宅B，成交價2.548億元，屬7月份最大宗的一手成交。(網上圖片)

皇廷匯8房大宅逾2.5億沽

新盤去貨速度放緩，連帶大碼交投亦縮減。7月半億元以上大碼成交只錄得9宗，若撇除當中6宗交易為「買方是賣方的有關連人士」或內部轉讓，實際上得3宗，屬今年以來最低。相比1月份的43宗，更大跌近八成。

7月份最大宗的一手成交、路勁前主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅皇廷匯，以招標形式售出住宅B，實用面積7,083方呎，屬八房四套間隔，連兩個地庫車位，成交價2.548億元，呎價35,973元，是自2017年來首錄成交後，近6年再錄得成交。

8月一手可錄1500宗成交

金管局放寬1,500萬元住宅物業的按揭成數，確實減輕置業人士首期負擔，但加息陰霾濃罩下，買家入市態度轉趨審慎，部分更轉買為租，令租務市場去貨速度快。由於現時已有部份發展商願意面對現實減價或增優惠推盤，以提高去貨速度，8月一手成交量料重上1,000宗水平，至約1,500宗。

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