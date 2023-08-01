一手市況｜新盤成交連續兩個月不足千伙 恒地7月份銷量及吸金稱王

7月份合共有3個全新盤開售，包括黃竹坑站「海盈山」、洪水橋「滙都I」，以及啟德「HENLEY PARK」，合共推出超過650伙；惟在加息影響下，加上接連有發展商減價推售餘貨，買家對後市多抱觀望態度，令一手交投表現疲弱。截至上周日(7月30日)，上述3個新盤合共錄得380宗成交，佔已推出單位近60%，連同其他貨尾，7月份一手市場共錄得約638宗成交，與6月份的約616宗相比，多22宗或約3.6%。

金管局於7月初宣布放寬按揭成數，不過對樓市刺激作用不大。然而，上周多間大型銀行上調最優惠利率(P)，更令一手市況雪上加霜。總結7月份一手市場僅錄得約638宗成交，已連續兩個月交投量低於1,000宗水平。

HENLEY PARK 累沽 262 伙

恒基地產(012)於7月份有超過10個項目錄得成交，合共售出約314伙，套現逾28億元，是7月份銷量及銷售金額最高發展商，並包辦本月一手銷量近一半。其中以低市價逾一成推售的「HENLEY PARK」，於7月1日首輪發售228伙，即日售出183伙或80%，迄今累售262伙，套現逾24億元，成7月份新盤銷量之冠。同系鰂魚涌「THE HOLBORN」新增高達24%折扣，7月份售出27伙，套現近1.9億元。

恒地推盤步伐未見減慢，旗下紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」上周四(7月27日)首推56伙，折實平均呎價18,928元，較同系列的首兩期低約10%至20%；項目昨日加推28伙，折實平均呎價18,978元，明顯保持克制。項目已錄得超額認購，市場估計最快本周開售。

至於加息後首個周末(7月29及30日)，一手市場錄得10宗成交，比對上一個周末(7月22及23日)的15宗減少超過三成。同時，自上周二(7月25日)起，發展商每天售出的單位數量，已連錄6日錄單位數，平均每日介乎約3至7宗。