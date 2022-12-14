一手市況｜27新盤銷售率不足六成 港島史無前例今年「零推盤」

受新冠肺炎疫情及持續加息影響下，發展商推盤步伐受阻，2022年新盤推盤及成交量均告下跌，整體銷售率亦不足六成，其中5個新盤的銷售率更不足一成，全為市區項目。另外，今年港島區更史無前例「零推盤」(即以價單方式發售)。
不過，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，隨着香港經濟及社會活動逐漸復常，內地陸續放寬通關等措施，加上美國加息步伐放緩，12月樓市氣氛已明顯改善，二手劈價盤已被消化。對於中港有望即將通關，他相信，只要通關，農曆新年前樓市好大機會出現「小陽春」，發展商將會全力出擊推盤，明年一手成交量料回升近八成，至約1.6萬宗，首季樓價亦將會見底反彈。
據統計，截至周二(13日)為止，2022年全港一手市場只錄得約9,000宗成交，預計本月餘下時間都不會有全新樓盤推出，發展商提早收爐，以銷售貨尾為主，全年一手成交量勢跌破1萬宗水平，與去年逾17,200宗比較，大跌逾四成，創2013年實施一手新例後、逾8年新低。
受到第五波疫情打擊，發展商今年初一度暫停推盤(首季僅一個新盤開售，為恒地的長沙灣映築)，加上下半年受加息困擾，樓價大跌，中原城市領先指數由歷史高位191.34點累跌17.6%，今年計累跌14.57%，創逾5年新低，買家入市趨審慎，新盤亦未敢貿然推盤。
總結2022年，全年只有約27個全新盤開售，涉及單位約12,030伙。反觀2021年一手市場百花齊放，多達約40個新盤推出、涉逾1.7萬伙比較，發展商今年推盤量大跌逾三成。
港島區一手私樓買賣登記按年急瀉逾80%
港島區今年只有零星超級豪宅試水溫，採價單方式開售的港島區新盤今年罕見為零，絕對是史無前例；而2021年港島區仍有10個新盤推出價單發售。業界分析指，港島區一手供應向來少，發展商求量不求價，靜待中、港通關後才善價而沽。
據中原地產研究數據，截至上周五(9日)，2022年港島區只錄得321宗一手私樓買賣登記，按年下跌逾八成，並打破對上2008年錄得的498宗最低紀錄，創1996年有紀錄以來新低。
今年新盤銷售率亦未如理想，令貨尾不斷積壓。中原地產根據一手成交紀錄冊資料，在年內推售的27個新盤，截至周一(12日)為止，合共售約6,817伙，銷售率約57%；其中5個市區項目銷售率更不足一成，低見約1%至7%。
新界盤主導一手市場
首5個銷售率最高的新盤，全屬新界區細價樓，包括元朗柏瓏I、屯門NOVO LAND第1A及1B期、大埔白石角SILICON HILL第1期，以及粉嶺One Innovale Archway，合共提供3,518伙，至今累售約3,412伙，銷售率91%至99%不等。由此可見，受惠基建效應，新界區今年亦不乏平價新盤出擊，上車盤具剛性需求，令新界大型新盤主導今年一手市場。
要數今年矚目新盤，非新鴻基地產(016)的屯門NOVO LAND誰屬。該盤1A期今年7月推出首批165伙，折實平均呎價僅13,188元，平過同區二手，經過一連7日收票，截收逾1.9萬票，躍身為今年新盤票王。連同1B期，兩期共提供1,624伙，迄今累售約1,545伙，銷售率高達95%，套現約95億元，為今年全港銷量最高新盤。
錦上路站柏瓏成「吸金王」
受惠北部都會區效應，信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的元朗錦上路站柏瓏I及II，成為今年新盤「吸金王」，兩期共提供1,520伙，至今累售約九成，套現約125億元。