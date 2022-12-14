一手市況｜27新盤銷售率不足六成 港島史無前例今年「零推盤」

受新冠肺炎疫情及持續加息影響下，發展商推盤步伐受阻，2022年新盤推盤及成交量均告下跌，整體銷售率亦不足六成，其中5個新盤的銷售率更不足一成，全為市區項目。另外，今年港島區更史無前例「零推盤」(即以價單方式發售)。

不過，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，隨着香港經濟及社會活動逐漸復常，內地陸續放寬通關等措施，加上美國加息步伐放緩，12月樓市氣氛已明顯改善，二手劈價盤已被消化。對於中港有望即將通關，他相信，只要通關，農曆新年前樓市好大機會出現「小陽春」，發展商將會全力出擊推盤，明年一手成交量料回升近八成，至約1.6萬宗，首季樓價亦將會見底反彈。

據統計，截至周二(13日)為止，2022年全港一手市場只錄得約9,000宗成交，預計本月餘下時間都不會有全新樓盤推出，發展商提早收爐，以銷售貨尾為主，全年一手成交量勢跌破1萬宗水平，與去年逾17,200宗比較，大跌逾四成，創2013年實施一手新例後、逾8年新低。

受到第五波疫情打擊，發展商今年初一度暫停推盤(首季僅一個新盤開售，為恒地的長沙灣映築)，加上下半年受加息困擾，樓價大跌，中原城市領先指數由歷史高位191.34點累跌17.6%，今年計累跌14.57%，創逾5年新低，買家入市趨審慎，新盤亦未敢貿然推盤。

總結2022年，全年只有約27個全新盤開售，涉及單位約12,030伙。反觀2021年一手市場百花齊放，多達約40個新盤推出、涉逾1.7萬伙比較，發展商今年推盤量大跌逾三成。