一手成交｜利奧坊系列單日連沽9伙 吸金6800萬 大手客豪掃6伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅銷情持續，12月迄今已錄得37宗成交，反應熱烈。隨着政府取消限聚令及其他社交距離措施之利好消息後，今日旋即錄得7伙分層標準戶及1伙平台特色單位成交，套現約6,298萬元。

政府再度放寬防疫措施，市場憧憬香港及內地可於下月通關，刺激一手市場交投。恒基地產(012)大角咀「利奧坊」系列今日(29日)單日連沽9伙，合共套現約6,800萬元。

利奧坊．壹隅迄今累售 250 伙

7伙分層單位實用面積介乎265至447方呎，屬一房及兩房間隔，成交價由588.05萬至1,120.29萬元，呎價介乎22,191元至25,728元。韓家輝透露，當中6伙由1組關連人士購入，市場消息指涉資約5,109萬元。另1伙平台特色單位成交，為1座3樓G室，實用面積233方呎，連平台105方呎，成交價598萬元，呎價25,665元。

另外，韓家輝指，連同利奧坊．曦岸1座21樓P室，實用面積200方呎，成交價513.36萬元，呎價25,668元。「利奧坊」系列單日錄得9宗，套現約6,800萬元。

利奧坊．壹隅迄今累售250伙，佔可售單位290伙約86%，套現近16.3億元。利奧坊．曦岸迄今累售446伙，佔可售單位463伙約96%，套現逾29億元。「利奧坊」系列迄今共售出1,610伙，佔可發售單位1,686伙逾95%，套現約97.2億元。