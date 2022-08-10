一手成交｜同DADA做鄰居！利奧坊．曦岸特色戶再創雙破頂成交

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，恒基地產(012)旗下大角咀利奧坊．曦岸銷情熾熱，今日(10日)連售3伙特色戶，共套現逾3,600萬元，更極速打破上月的雙破頂紀錄。

韓家輝稱，以招標形式售出2座28樓D室，實用面積656方呎，連217方呎天台及30方呎平台，三房間隔，成交價2,298萬元，呎價35,030元，創項目呎價及成交價新高。

項目原先成交價及呎價新高紀錄，由藝人陳靜(Dada)上月以2,288萬元購入1伙頂層特色戶，單位實用面積697方呎，連213方呎天台及106方呎平台，呎價約32,826元。

至於同日錄得另外兩宗特色戶成交，分別為2座5樓D室，實用面積235方呎，連61方呎平台，一房間隔，成交價630萬元，呎價26,809元；另2座5樓H室，實用面積265方呎，連162方呎平台，一房間隔，成交價698萬元，呎價26,340元。

韓家輝補充，最近連錄特色戶成交，足證市場對優質物業的需求。利奧坊．曦岸維港特色戶已全數沽清，將陸續推出其他期數的維港特色戶，包括同區利奧坊．凱岸及利奧坊．壹隅。

利奧坊．曦岸至今累售419伙，佔可發售單位436伙逾96%，套現逾27億元；而「利奧坊」系列累售1,498伙，佔可發售單位1,575伙逾95%，套現近90億元。