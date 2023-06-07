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地產
2023-06-07 08:30:00

一手成交｜啟德天瀧三房平台特色戶呎售4.3萬

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一手成交｜啟德天瀧三房平台特色戶呎售4.3萬

天瀧僅設6伙特色戶，迄今已速售4伙。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧昨日(6)以招標形式售出1伙臨海特色單位。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，天瀧Harbour Mansion 6A室，實用面積908方呎，連289方呎平台，三房間隔，成交價3,904.4萬元，呎價43,000元。

韓家輝指，天瀧僅設6伙特色戶，迄今已速售4伙。項目開售迄今累沽19伙，套現逾10億元。

天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為2024年9月30日。

即睇啟德PARK PENINSULA新盤天瀧最新資訊 (House730)

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