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2023-05-16 17:52:59

一手成交｜啟德天瀧再錄單日連沽2伙四房 共吸金逾2.6億

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一手成交｜啟德天瀧再錄單日連沽2伙四房 共吸金逾2.6億

天瀧開售迄今累沽15伙，套現逾7.2億元。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧繼昨日(15)單日連沽2伙後，今日(16)再錄得2宗成交，兩日合共套現逾2.6億元。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目今日再以招標形式售出2伙，包括第523A室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,380萬元，呎價38,929元；另為第523B室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,380萬元，呎價38,929元。

天瀧開售迄今累沽15伙，套現逾7.2億元。

天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日。

即睇啟德PARK PENINSULA新盤天瀧最新資訊 (House730)

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