一手成交｜啟德天瀧再錄單日連沽2伙四房 共吸金逾2.6億

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧繼昨日(15日)單日連沽2伙後，今日(16日)再錄得2宗成交，兩日合共套現逾2.6億元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今日再以招標形式售出2伙，包括第5座23樓A室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,380萬元，呎價38,929元；另為第5座23樓B室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,380萬元，呎價38,929元。

天瀧開售迄今累沽15伙，套現逾7.2億元。