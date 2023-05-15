一手成交｜啟德天瀧單日連沽2伙 四房特色戶逾1億售出「雙破頂」

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧昨日(14日)起推出120伙招標後。

據成交紀錄冊顯示，項目今日(15日)錄得2宗成交，總成交金額近1.58億元。成交單位包括第8座31樓A室，實用面積1,890方呎，連405方呎平台，四房間隔，成交價1.0395億元，呎價達55,000元，創項目成交價及呎價新高，買家採用建築期付款計劃。

另1伙為第5座27樓B室，實用面積1,382方呎，四房間隔，以5,390萬元售出，呎價約39,001元，買家採用180天現金付款計劃。

天瀧迄今累沽13伙，套現逾6.1億元。