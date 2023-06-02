一手成交｜啟德天瀧四房特色戶9203萬標售 呎價54880元

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今日(2日)以招標形式售出1伙臨海特色單位，短短一周內已速成4伙大宅，套現逾2.7億元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目僅設6伙特色戶，迄今已售3伙。最新成交特色單位為第3座33樓A室，實用面積1,677方呎，連平台302方呎，四房間隔，買家選取即供付款計劃，成交價約9,203.38萬元，呎價約54,880元。
天瀧開售迄今累售18伙，套現逾9.6億元。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為2024年9月30日。