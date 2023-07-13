一手成交｜啟德天瀧累沽24伙 低座三房呎售3.5萬

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今日(13日)以招標形式售出Harbour Mansion臨海單位，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，單位為5樓A室，三房間隔，實用面積900方呎，成交價3,199萬元，呎價35,544元。

天瀧開售迄今累沽24伙，套現逾11.6億元，其中最臨海的Harbour Mansion，僅餘2伙待售。