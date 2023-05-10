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2023-05-10 18:11:11

一手成交｜啟德澐璟單日錄3宗四房成交 呎價均逾3.8萬 吸金逾2.2億

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一手成交｜啟德澐璟單日錄3宗四房成交 呎價均逾3.8萬 吸金逾2.2億

澐璟迄今累沽91伙，成交金額逾45億元。(資料圖片)

華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區澐璟成交持續，其中位於2座的3伙四房雙套大宅剛獲兩組買家承接，成交金額逾2.2億元。

其中一組買家購入27A室，實用面積1,909方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價7,399.3萬元，呎價38,760元。至於另一組買家購入28A室及8B室，實用面積分別為1,909方呎及1,870方呎，2伙均屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，分別以7,437.5萬元及7,248.12萬元售出，呎價38,960元及38,760元。

發展商表示，澐璟自開售以來，各類三房及四房戶型均受用家及投資者歡迎，而第2座位於項目最為臨海的位置，盡享遼闊維港煙花景致，全座標準層單位均採四房雙套設計，每戶均設有私人電梯大堂。

澐璟迄今累沽91伙，成交金額逾45億元。

澐璟位於啟德承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日。

即睇啟德新盤澐璟最新資訊 (House730)

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