一手成交｜啟德澐璟累沽百伙 頂層特色大宅逾億元沽 呎售6.1萬雙破頂

新一份《施政報告》將於下月「出爐」，現時樓市觀望氣氛濃厚，不過一手市場仍錄得新高價買賣。華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」首錄頂層特色戶成交個案，刷新跑道區呎價及啟德成交價新高。
是次成交單位為8座38樓A室「頂層藍天碧海特色單位」，實用面積2,729方呎，屬頂層連天台特色戶，單位間隔四房三套，並連天台及平台、私人電梯大堂，享開揚國際級維港煙花海景，以逾1.67億元成交，呎價逾61,354元，再創項目成交價及呎價新高，同時亦為跑道區最高呎價及啟德最高成交價新紀錄。
發展商表示，「澐璟」頂層特色戶屬市場罕有供應，連同上述成交，項目迄今累售100伙，成交金額逾51億元，反映買家對項目質素有信心外，亦顯示珍貴一線維港海景豪宅備受追捧。
澐璟位於啟德承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日。