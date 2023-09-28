一手成交｜啟德澐璟累沽百伙 頂層特色大宅逾億元沽 呎售6.1萬雙破頂

新一份《施政報告》將於下月「出爐」，現時樓市觀望氣氛濃厚，不過一手市場仍錄得新高價買賣。華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」首錄頂層特色戶成交個案，刷新跑道區呎價及啟德成交價新高。

是次成交單位為8座38樓A室「頂層藍天碧海特色單位」，實用面積2,729方呎，屬頂層連天台特色戶，單位間隔四房三套，並連天台及平台、私人電梯大堂，享開揚國際級維港煙花海景，以逾1.67億元成交，呎價逾61,354元，再創項目成交價及呎價新高，同時亦為跑道區最高呎價及啟德最高成交價新紀錄。

發展商表示，「澐璟」頂層特色戶屬市場罕有供應，連同上述成交，項目迄今累售100伙，成交金額逾51億元，反映買家對項目質素有信心外，亦顯示珍貴一線維港海景豪宅備受追捧。