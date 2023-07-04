一手成交｜啟德HENLEY PARK單日售出3伙 套現近2500萬

恒基地產(012)啟德現樓HENLEY PARK上周六(1日)完成首輪銷售後，隨即加推82伙，有機會周末展開次輪銷售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今日(4日)單日售出3伙，總成交金額約2,455.92萬元。

售出單位包括1A座26樓G室，實用面積384方呎，一房間隔，成交價809.91萬元，呎價21,091元；1A座27樓G室，實用面積384方呎，一房間隔，以812.34萬元沽出，呎價21,155元；1A座33樓F室，實用面積384方呎，一房間隔，成交價833.67萬元，呎價21,710元。

林達民指出，「HENLEY PARK」以Hidden Eden in the City作為整個項目的設計及規劃概念，是日介紹項目壓軸登場的低座C座地下A單位花園特色戶，已開放予公眾參觀。低座單位在首輪銷售中極速售罄，而是次推出的三房一套連私人花園及衣帽間及工作間間隔戶型更早有不少向隅客查詢。單位實用面積627方呎，私人花園面積457方呎。戶主可經客飯廳及主人睡房步出花園，室內空間感延伸，轄然開朗，位層與層之間高度達約3.5米，較同區大部分住宅項目樓底更高。