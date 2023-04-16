一手成交｜國內投資者付30%「辣稅」入市 斥770萬掃2伙海茵莊園

中港恢復正常通關，新盤市場亦持續錄得內地客成交個案，更有部分不惜支付樓價30%「辣稅」入市。九龍建業(034)旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨天(15日)單日錄得3伙成交，合共套現約1,500萬元。當中錄得一組國內投資者斥資逾770萬購入2伙，包括1伙特色平台戶，該投資者亦同時需付30%非首次置業及額外印花稅，涉及稅款近234萬元。

4 月迄今合共售出 23 伙

該2伙成交單位包括1座2樓B3室，實用面積183方呎，另連19方呎平台，以360.9萬元招標形式售出，呎價19,721元。另為1座23樓A7室，實用面積204方呎，成交價419萬元，呎價20,539元，兩宗成交合共涉資779.9萬元，需繳付樓價約30%的雙辣稅，稅項約233.97萬元。

發展商指，項目4月迄今合共售出23伙，套現逾1.1億元。