一手成交｜天瀧首錄10宗成交 套現近4.2億 呎價最高超過4萬

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，上周五(5日)起招標發售首批116伙。據成交記錄冊顯示，該盤錄得10宗成交個案，合共套現近4.2億元。
是次成交單位實用面積介乎1,002至1,428方呎，全屬三房及四房間隔，成交價由3,103萬至5,823萬元，成交呎價介乎30,968至40,777元，
成交價及呎價最高均為第1座19樓A室，實用面積1,428方呎，四房雙套房間隔，以5,823萬元售出，呎價40,777元。
至於8伙買家採用建築期付款計劃，另2伙則採用180天現金付款計劃。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約16個月。