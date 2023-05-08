一手成交｜天瀧首錄10宗成交 套現近4.2億 呎價最高超過4萬

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，上周五(5日)起招標發售首批116伙。據成交記錄冊顯示，該盤錄得10宗成交個案，合共套現近4.2億元。

是次成交單位實用面積介乎1,002至1,428方呎，全屬三房及四房間隔，成交價由3,103萬至5,823萬元，成交呎價介乎30,968至40,777元，

成交價及呎價最高均為第1座19樓A室，實用面積1,428方呎，四房雙套房間隔，以5,823萬元售出，呎價40,777元。

至於8伙買家採用建築期付款計劃，另2伙則採用180天現金付款計劃。