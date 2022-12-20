一手成交｜屯門瑧譽洋房3.8億招標沽 呎價撲4.15萬 創區內今年雙新高

一手市況淡靜，惟新界有洋房項目錄得破頂成交個案。保利置業(119)屯門青山灣瑧譽有洋房以招標形式3.8億元成交，呎價近4.15萬元，創下屯門區今年成交價及呎價新高紀錄。
是次售出為15號洋房，屬全盤面積最大的單幢洋房，實用面積9,158方呎，屬罕有七房七套間隔，成交價3.8億元，呎價41,494元。洋房尊享獨立門牌、私人升降機，以及逾13米長私人泳池，同時更附設合共2,231方呎的前後花園，並配3個車位。
瑧譽迄今共套現逾28億元
保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，項目自開售以來一直備受高端客群垂青，足證他們對臨海大宅的熱切追求。集團對是次促成大額成交感到鼓舞，適逢今日(20日)政府公布新一輪社交距離放寬措施，意味市民生活逐步復常，經濟即將重回正軌，相信對本港樓市帶來正面影響。
朱美儀指，項目截至現時為止，共售出17套洋房，8伙居室，合共套現逾28億元。現僅餘5套獨幢臨海洋房，每套均屬五房五套大宅間隔，享往返機場及深圳灣口岸之便利優勢，更顯彌足珍貴。
另外，保利置業亦一直致力打造高質素的綠色生活，而瑧譽更剛榮獲建築環保評估協會頒發2022年新建建築1.2版最終金級認證，代表項目在選用建材、能源、用水，以至綠化面積等均達「金級」極高水平。