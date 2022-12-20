一手成交｜屯門瑧譽洋房3.8億招標沽 呎價撲4.15萬 創區內今年雙新高

一手市況淡靜，惟新界有洋房項目錄得破頂成交個案。保利置業(119)屯門青山灣瑧譽有洋房以招標形式3.8億元成交，呎價近4.15萬元，創下屯門區今年成交價及呎價新高紀錄。

是次售出為15號洋房，屬全盤面積最大的單幢洋房，實用面積9,158方呎，屬罕有七房七套間隔，成交價3.8億元，呎價41,494元。洋房尊享獨立門牌、私人升降機，以及逾13米長私人泳池，同時更附設合共2,231方呎的前後花園，並配3個車位。