一手成交｜會德豐啟德及藍田新盤周末共錄4宗成交 吸金近4900萬

過去周末兩日一手氣氛不俗，會德豐地產旗下藍田KOKO MARE及啟德MONACO MARINE合共錄得4宗成交，涉及成交金額近4,900萬元。

其中KOKO MARE昨日(2日)錄得兩宗成交，包括9座10樓F室，屬一房開放式廚房間隔，實用面積310方呎，成交價622.4萬元，呎價20,077元。據了解，買家來自天水圍，其認為價錢合理，項目地點鄰近市區及地鐵站，交通方便，故購入自用。

另1伙為9座16樓E室，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積435方呎，以859.1萬元售出，呎價19,749元。據了解，買家來自東涌，從事資訊科技，因項目地點鄰近小朋友學校，亦喜歡集團品牌，故購入自用。

KOKO MARE位於藍田高嶺道3號，由第8座及第9座組成，提供444伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎310至1,078方呎，主打兩房涉350伙，佔全盤約79%。項目預計關鍵日期為2024年6月30日。

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