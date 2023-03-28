一手成交｜滿名山撻訂洋房8200萬重售 相隔2年賣平5%

據成交紀錄冊顯示，單位為名庭H7號洋房，實用面積2,877方呎，連2,638方呎花園、146方呎平台及1,106方呎天台，四房間隔，以8,200萬元招標形式成交，呎價約28,502元。買家採用「Super 180付款計劃」，即180天內完成交易；另如購買一個價值238萬元車位可獲38萬元現金回贈。

上手買家撻大訂 料損失 1122 萬

成交紀錄冊顯示，是次成交的洋房上手買家於2021年2月以8,631萬元買入，惟上周四(23日)顯示為終止買賣，該買家採用「1138 Plus付款計劃」，成交期長達1,138天，需於簽署臨時買賣合約時支付樓價的5%，其後180天內支付樓價5%，再分別於360天、540天、720天內，各支付樓價的1%，最後於1,138天內支付樓價87%，意味料遭沒收樓價13%的訂金，即涉約1,122.03萬元；而買家採用「提早佔用及延期成交」，須向發展商支付不少於樓價之10%，並須每年向發展商支付租金。

發展商隨即於撻訂當日重新將洋房推出招標，現時新成交價較兩年前，賣平約431萬元或5%。

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