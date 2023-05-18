一手成交｜瑜一IC期單日連售2伙 吸金3713萬

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第IC期繼續受到追捧，今日(18日)連錄2宗成交，涉及金額合共近3,713萬元。

是次成交單位包括第5B座3樓A室，三房一套戶型，實用面積656方呎，成交價1,867.53萬元，呎價約28,468元。另為第5A座23樓B室，兩房連儲物室戶型，實用面積576方呎，成交價1,845.44萬元，呎價約32,039元。

7 日連沽 6 伙

發展商表示，項目於過去7日連售6伙，合共套現逾1億元，涉及不同標準及特色戶型，當中特色單位成交折實呎價約34,992元。瑜一第IC期迄今累售單位173伙，而項目第IB期及第IC期自今年3月開售以來已累沽353伙，佔可售單位約90%，套現逾60億元。

瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1C期由1座住宅大樓組成，提供214伙，單位實用面積介乎423至1,213方呎，戶型涵蓋兩房至四房。項目預計關鍵日期為2025年5月5日。

即睇何文田瑜一第1C期最新資訊 (House730)