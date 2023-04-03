熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-04-03 21:00:00

一手成交｜瑜一IC期單日連售4伙 套現逾7630萬

分享：
一手成交｜瑜一IC期單日連售4伙 套現逾7630萬

一手成交｜瑜一IC期單日連售4伙 套現逾7630萬

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1C期今天(3)連沽4伙，套現逾7,630.72萬元，折實呎價介乎28,369元至33,522元。

當中成交價最高1伙為第5A26C室，屬三房一套連儲物室戶型，實用面積904方呎，成交價3,030.36元，呎價33,522元。發展商表示，瑜一第1C期現尚有最後1伙三房一套連儲物室標準單位待售，為第5A7A室，實用面積934方呎。

至於其他成交單位包括3個不同類型的兩房單位，分別為第5A21B室，屬兩房連儲物室戶型，實用面積576方呎，以1,806.46萬元售出，呎價31,362元；另為第5B19F室，兩房戶型，實用面積521方呎，成交價1,478.04萬元，呎價28,369元；而第5B12B室，屬兩房連開放式廚房戶型，實用面積461方呎，以1,315.86萬元成交，呎價28,544元。

瑜一第1C期累售158伙，佔可售單位210伙逾75%，共套現27.79億元。

瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中1C期由1座住宅大樓組成，提供214伙，單位實用面積介乎423至1,213方呎，戶型涵蓋兩房至四房。項目預計關鍵日期為2025年5月5日，樓花期長約26個月。

即睇何文田瑜一第1C期最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受