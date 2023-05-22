一手成交｜白石角University Hill第2A期標售4伙特色戶 呎價最高逾2.1萬

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill成交持續，第2A期今日(22日)招標售出4伙特色單位，套現超過4,000萬元。標售單位間隔涵蓋兩房至三房，成交價由約751.8萬至1,190.34萬元，成交呎價介乎19,130元至21,035元。

最高成交價為漾景閣第1座1樓A5單位，實用面積601方呎，三房一套間隔，設330方呎花園，成交價1,190.34萬元，呎價19,806元。至於最高成交呎價為漾景閣第5B座1樓B1單位，實用面積433方呎，兩房間隔，連348方呎花園，成交價910.8萬元，呎價21,035元。

其餘2伙成交單位包括漾景閣第2座1樓A5單位，實用面積594方呎，三房一套間隔，連472方呎花園，成交價1,190萬元，呎價20,034元；以及漾景閣第5B座1樓A5單位，實用面積393方呎，兩房間隔，連321方呎花園，成交價751.8萬元，呎價19,130元。