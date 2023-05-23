一手成交｜白石角University Hill第2B期標售4伙特色戶 吸金逾4100萬

全新盤特色單位銷情不俗，新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期今日(23日)招標售出4伙特色單位，套現超過4,100萬元。標售單位間隔涵蓋一房至三房，成交價由約589.59萬至1,741.96萬元，成交呎價介乎18,611元至20,991元。

成交價最高為優景閣第6座15樓A1單位，實用面積936方呎，三房一套連書房間隔，連539方呎天台，成交價1,741.96萬元，呎價18,611元。至於成交呎價最高為優景閣第6座15樓B1單位，實用面積444方呎，兩房間隔，連223方呎天台，成交價932萬元，呎價20,991元。