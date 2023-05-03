一手成交｜University Hill第2A期單日標售6伙特色戶 吸金逾5300萬

University Hill第2A期今日(3日)以招標形式售出共6伙特色單位，成交價介乎522萬至近1,171.19萬元。

將於周四(4日)展開次輪銷售的新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill第2A期，今日(3日)以招標形式售出共6伙特色單位，套現逾5,300萬元。是次標售單位戶型涵蓋一房至三房，成交價介乎522萬至近1,171.19萬元，呎價介乎19,121元至21,904元。

當中成交價最高為漾景閣第2座1樓B3單位，實用面積556方呎，三房連化妝室間隔，設146方呎花園，成交價1,171.1882元，呎價21,065元。至於成交呎價最高為漾景閣第5B座15樓A5單位，實用面積415方呎，兩房間隔，連198方呎天台，成交價909萬元，呎價21,904元。

其他成交單位包括漾景閣第2座1樓A1單位，實用面積574方呎，三房間隔，連396方呎花園，成交價1,122.3萬元，呎價19,552元；漾景閣第5B座15樓B3單位，實用面積451方呎，兩房連士多房間隔，設151方呎天台，成交價884.058萬元，呎價19,602元；漾景閣第5A座1樓B8單位，實用面積383方呎，兩房間隔，連320方呎花園，成交價753.32萬元，呎價19,669元；以及漾景閣第5B座1樓A1單位，實用面積273方呎，一房間隔，連98方呎花園，成交價522萬元，呎價19,121元。