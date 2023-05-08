一手成交｜University Hill第2A期標售5伙特色戶 套現超過4600萬

University Hill第2A期是次標售單位成交價介乎613.5萬至約1,505.37萬元，左為新地副董事總經理雷霆，右為新地代理總經理胡致遠。

一手市場氣氛轉旺，全新盤特色單位備受追捧。新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill第2A期，最新公布以招標形式售出共5伙特色單位，套現逾4,600萬元。

是次標售單位戶型涵蓋一房至三房，成交價介乎613.5萬至約1,505.37萬元，呎價介乎20,236元至23,971元。當中成交價及呎價最高同為漾景閣第5A座15樓B5單位，實用面積628方呎，三房一套間隔，設183方呎天台，成交價約1,505.37萬元，呎價23,971元。

其他成交包括漾景閣第5A座15樓A2單位，實用面積450方呎，兩房間隔，連363方呎天台，成交價910.6萬元，呎價20,236元；漾景閣第3座1樓A2單位，實用面積384方呎，兩房間隔，連149方呎花園，以833.3萬售出，呎價21,701元；漾景閣第3座1樓A1單位，實用面積398方呎，兩房間隔，設290方呎花園，以近815.31萬元沽出，呎價20,485元；漾景閣第3座1樓B1單位，實用面積296方呎，一房間隔，連199方呎花園，以613.58萬元成交，呎價20,726元。