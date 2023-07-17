一手搶客｜減幅未夠 二手成交未見起色

一手爆搶客戰，上周六起多個新盤排隊開賣，搶走市場焦點；加上颱風「泰利」來襲，天氣不穩下，買家睇樓意欲大減，令十大屋苑於過去周末兩日交投冷清，中原地產統計僅錄得4宗，雖然「捧蛋」屋苑減至6個，惟已連續11個周末錄得單位數成交。分析指，二手減幅不夠新盤吸引，料後市難有突破。
利嘉閣地產過去周末兩日錄5宗買賣，較對上周末減4宗，為自4月上旬以來，連續15周處於單位數水平。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末兩大新盤開售，且定價極具競爭力，成功搶去大批市場購買力；且二手減幅不夠新盤吸引，導致客源流向一手新盤。市場暫時未有利好利淡消息，料二手後市平穩。
中原趙鴻運指，太古城周末錄1宗成交，為金山閣高層F室，實用面積685方呎三房，屬遺產物業。上月中開價1,200萬元，終減100萬元，至1,100萬元易手，呎價約16,058元。
HENLEY PARK明日開賣38伙
新盤繼續排隊推貨搶客，最新有恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」加推84伙，全屬一房單位，扣除最高10%折扣，折實價754.83萬元起，折實呎價19,483元起，並安排其中38伙於明日以先到先得方式發售。
周末兩日銷情方面，恒地西灣河「THE HOLBORN」昨發售28伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，即日沽17伙，套現逾1.2億元，成交價593.52萬至1,439.93萬元。
由嘉里建設(683)牽頭的黃竹坑港島南岸第4A期「海盈山」上周六以價單首輪發售108伙，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，首日即沽47伙，有3組買家大手購入共6伙。今日起招標發售7伙三房戶。另外，泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都I」同日首輪推售188伙，即日沽出64伙。