一手搶食｜新西盤對撼 滙都月內推

本月新盤主戰場新界西，兩個大型項目搶購買力。泛海國際(129)旗下元朗洪水橋新盤滙都，昨公布獲批預售樓花同意書，目標月內開售；而正在收票的新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期，預告今日公布首輪銷售安排，料周末展開首輪銷售。

泛海國際執行董事關堡林表示，滙都第1期及第2期均已獲批預售，合共1,025伙，會先推出第1期「滙都I」，由3座住宅大樓組成，涉及623伙，標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積321至522方呎，主打兩房佔348伙。現正在籌備售樓說明書，而展銷廳已準備就緒，提供4個示範單位，戶型涵蓋一房至三房。被問及會否與屯門新盤形成競爭，關堡林認為，屯門與洪水橋屬不同地區，加上設施、配套等亦不同，故不能直接比較。

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NOVO LAND第2A期自上周五起收票，新地代理總經理陳漢麟指，暫收逾3,000票，以首兩張價單共279伙計，超額認購近10倍，料票數將進一步攀升，而入票人士中約一半為向隅客。至於入票人士客源廣泛，新界區佔約75%，九龍及港島區則各佔約15%及10%。他透露，今日公布項目首輪銷售安排，而集團特別推出全新物業管家品牌「WeSpire」，為住客提供一系列全方位支援服務。

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