一手新盤撻訂連續兩季逾百宗 今年上半年已高於去年全年近兩成｜樓市數據

長實於2021年底開售的洪水橋#LYOS，發展商近日向撻訂買家發律師信追收差價，料買家取消交易之決定變得審慎。(資料圖片)

近年一手新盤為吸引買家入市，不惜低價開盤，惟本港樓價持續向下尋底，已入市的買家對低迷前景感無力，唯有選擇撻訂離場，而相關個案更有增無減，今年上半年的一手新盤撻訂宗數，已超越去年全年近兩成。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年第2季新盤撻訂宗數錄149宗，較上季159宗稍為減少6%，但連續兩季逾百宗。上半年撻訂共308宗，已較2023年全年總數261宗高18%，但由於有發展商追撻訂單位差價，業主決定取消交易可能變得審慎。於今年第2季取消交易的149宗一手私人住宅中，截至今年6月有83宗已成功重售，重售比例為56%，較第1季截止於3月的重售比例59%，略低3百分點。第2季一手銷售有所放緩，重售撻訂單位速度亦減慢。

雖然新盤撻訂宗數持續增多，但2023年第1季至2024年第2季總已重售比例連續兩季維持72%，顯示撻訂單位只有三成仍未重售。截至今年3月，2023年第1季至2024年第2季撻訂單位的重售比例，分別錄83%、79%、91%、71%及59%；而截至2024年6月，重售比例分別上升至83%、85%、91%、75%及79%，當中升幅主要為2024年第1季，升20個百分點。

在撻訂宗數最多的9個一手項目中，有6個的重售比例達五成以上。今年第2季撻訂宗數最多的首三位分別是啟德維港1號29宗、屯門飛揚1期26宗及元朗#Lyos錄15宗。上述3個項目中，維港1號及飛揚1期的重售比例均超過七成，錄79%及73%，#Lyos則錄33%略低；至於油塘朗譽的重售比例為0%，即未有撻訂單位售出。

重售降價幅度最高達 32%

重售降價幅度方面，油塘蔚藍東岸8宗撻訂重售，有7宗原於2020年11月至2021年6月期間一手售出，1宗原於2023年2月一手售出，全部重售成交價均下調，降幅介乎10%到32%。至於降幅最多是蔚藍東岸3座高層F室，實用面積318方呎，原本成交價782.14萬元，呎價24,596元，單位於2024年4月取消交易，並於同月重新以532.173萬元售出，呎價16,735元，重售價下降了32%。

此外，屯門飛揚1期有19宗撻訂重售，原於2022年6月至2023年5月期間一手售出，所有重售成交價均下調，降幅介乎9%到32%，其中降幅最明顯是飛揚1期2座高層F室，實用面積263方呎，原本成交價476.3萬元，呎價18,110元；單位於2024年6月取消交易，並於同月重新以324.8萬元售出，呎價12,350元，重售價下降了32%。

另外，啟德維港1號23宗撻訂重售，大部分原於2021年7月至12月期間一手售出，當中有21宗重售成交價下調，降幅均達一成以上；而降幅最大是2B座低層J室，實用面積451方呎，原本成交價1,144.7萬元，呎價25,381元。單位於2024年5月取消交易，並於同月重新以828.5萬元售出，呎價18,370元，重售價下降了28%。