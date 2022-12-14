一手業主03年買將軍澳廣場山景兩房 19年後帳賺四倍 慧安園山景三房創近期同類新低

將軍澳廣場最新錄大賺成交個案。利嘉閣地產天晉分行高級聯席董事鄭健沐表示，該行最新促成將軍澳廣場3A座高層D室二手成交。單位實用面積434方呎，屬兩房梗廚設計，享開揚山景，單位最新以665萬元易手，折合實用面積呎價15,326元。據悉，原業主早於2003年3月以131萬元一手購入上址，持貨19年，現轉手帳面獲利534萬元，物業期內升值逾4倍。鄭健沐表示，新買家心儀屋苑環境舒適寧靜，附近配套齊備，而且單位內櫳四正實用，議價後火速拍板成交。現時將軍澳廣場有約110個放盤，兩房單位入場費645萬元起。

上車客低價入市慧安園三房

另外，同區慧安園新近亦錄得山景戶成交，屬屋苑同類戶近期低位。利嘉閣地產將軍澳廣場分行首席分區董事梁敬嚴表示，由該行促成的慧安園4座中層F室成交，實用面積502方呎，屬三房間隔，外望開揚山景。單位原叫價660萬元放盤，近日獲買家洽購，最終累減70萬元，以590萬元易手，折合實用面積呎價11,753元，成交價屬屋苑同類戶近期低位。他指出，新買家為上車客，心儀單位位處高層，享開揚怡人山景，加上單位開則方正實用，屋苑附近配套完善，議價後拍板購入。據悉，原業主在2016年以489萬元購入單位，持貨6年，現帳面獲利101萬元，期內升值約21%。現時慧安園約有58個放盤，入場費由490萬元起。