一手氣勢如虹 新界兩盤齊加推吸客

一手氣勢如虹，新盤銷情紛報捷，發展商打鐵趁熱「添食」。新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」兩輪銷售均告沽清，即決定加推5號價單共87伙，並敲定本周四展開第三輪發售108伙，涵蓋1號至5號價單單位，當中1號及4號價單個別單位售價輕微上調約1%至2%。

新地代理總經理胡致遠(圖)稱，「YOHO WEST PARKSIDE」兩輪銷售累沽291伙，套現逾15億元。次輪銷售中A組錄8組買家分別購入2伙，最多涉資約1,480萬元。

胡致遠指，新加推的87伙扣除最高折扣5%及現金回贈後，折實平均呎價11,203元，屬原價加推。至於周四發售單位涵蓋一房至三房，首涉兩房梗廚及三房開放式廚房連化妝間。整批單位折實價306.9萬至1,045.8萬元，折實呎價9,594至15,745元，折實平均呎價11,341元。入場單位為1B座3樓B5室一房，實用面積267方呎。