一手氣氛熱鬧 市區三盤加推 預算案後開賣

一手氣氛熱鬧，發展商紛加推，並於周三《財政預算案》出爐後開賣。恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」昨加推2號價單共118伙，扣除最高8%折扣，折實平均呎價18,652元，較首張價單17,388元高7%。另嘉里建設(683)元朗「朗天峰」亦加推121伙，折實平均呎價12,927元，較上張價單高10%。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝透露，新價單主要涵蓋高層單位，包括83伙一房及35伙兩房，折實價415.56萬至728.64萬元，折實呎價16,107至20,902元。最低售價及呎價單位同為5樓B6室一房，實用面積258方呎。項目部署日內上載銷售安排，計劃周末進行首輪銷售，示範單位累錄逾9,000人次參觀，截至昨日累收逾2,700票，按首兩張價單共181伙計，超額認購約14倍。

Belgravia Place 2期周五首賣148伙

Belgravia Place 2期周五首賣148伙 恒地另一新盤、長沙灣「Belgravia Place」第2期連續兩日加推單位，昨推3號價單共30伙，扣除最高10%折扣，折實價438.12萬至874.8萬元，折實呎價15,860至17,154元，折實平均呎價約16,438元，較上張價單15,988元高約2.8%。入場單位為2座3樓6室一房，實用面積271方呎，折實呎價16,167元。項目迄今推出3張價單共148伙，折實平均呎價16,065元，全數148伙將於周五首輪開售。

朗天峰周六次輪發售121伙