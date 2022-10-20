一手消息｜ONE INNOVALE第3期突襲 新盤轉積極 增優惠搶客

隨著《施政報告》昨日出爐，發展商取態轉積極，包括部署開盤及增設優惠吸客。其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期突擊上載售樓說明書，提供565伙，單位實用面積由158方呎起，料細絕同區新盤；超級豪宅山頂種植道46號(46 PLANTATION ROAD)亦轉租為賣，同日公布樓書，估計短期內推售。
主打一房佔全盤逾五成
據樓書顯示，ONE INNOVALE第3期由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中以一房連衣帽間單位為主，佔全盤超過五成。另設特色單位，包括花園特色戶及頂層特色戶；今期未有提供住宅車位。最細屬D座地下5室，開放式間隔，實用面積158方呎，連55方呎花園。最大屬E座17樓1室，四房間隔，實用面積1,054方呎，連53方呎平台及961方呎天台。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目第1期ONE INNOVALE-Archway及第2期ONE INNOVALE-Bellevue至今共售出892伙，套現約43.9億元。市場消息指，恒地今日為項目命名，最快下周公布首張價單。
種植道46號4幢洋房均逾4000方呎
樓齡約15年的超級豪宅山頂種植道46號昨突上樓書，由4幢樓高3層的洋房組成，A至D單位的實用面積分別為4,432、4,086、4,060及4,408方呎，全屬四房四套設計，連私人泳池、平台、花園、停車位、天台，以及私家升降機。項目由本地老牌家族持有收租，其中1幢洋房以月租38萬元租出，呎租約91元。
MIAMI QUAY I增高端人才付款辦法折扣優惠
發展商響應《施政報告》為海外專才置業「減辣」為旗下項目增優惠。會德豐地產、恒地、新世界發展(017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I增「支持高端人才計劃120天現金優惠付款計劃」，照售價2.5%折扣，連同其他優惠，買家最高享12%折扣。會德豐同區MONACO ONE及MONACO MARINE亦推最新「支持高端人才建築期付款計劃」，最高折扣11%。
瓏碧增額外折扣優惠最高20.8萬
碧桂園(2007)九龍城單幢新盤瓏碧新增「減辣上車優惠」，由周日起，買家購買開放式、一房或兩房，享額外折扣為12.8萬、16.8萬或20.8萬元。另外發展商預計項目於明年3月入伙，同時上調建築期付款計劃折扣優惠，由原本6%增至7%。