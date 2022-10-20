一手消息｜ONE INNOVALE第3期突襲 新盤轉積極 增優惠搶客

ONE INNOVALE第3期實用面積由158方呎起，料細絕同區新盤。(資料圖片)

隨著《施政報告》昨日出爐，發展商取態轉積極，包括部署開盤及增設優惠吸客。其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期突擊上載售樓說明書，提供565伙，單位實用面積由158方呎起，料細絕同區新盤；超級豪宅山頂種植道46號(46 PLANTATION ROAD)亦轉租為賣，同日公布樓書，估計短期內推售。

主打一房佔全盤逾五成

據樓書顯示，ONE INNOVALE第3期由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中以一房連衣帽間單位為主，佔全盤超過五成。另設特色單位，包括花園特色戶及頂層特色戶；今期未有提供住宅車位。最細屬D座地下5室，開放式間隔，實用面積158方呎，連55方呎花園。最大屬E座17樓1室，四房間隔，實用面積1,054方呎，連53方呎平台及961方呎天台。

