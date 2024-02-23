一手焦點｜千伙大盤紛起動 恒地搶龍年頭炮

一手市場在《財政預算案》出爐前夕已掀起推盤潮，焦點大型新盤紛紛排隊登場！恒基地產(012)長沙灣巴域街項目昨命名為「Belgravia Place」，提供約1,000伙，分兩期發展，第1期佔714伙將率先應市，更預告今日上載售樓說明書及公布首張價單，搶閘成為龍年「頭炮」新盤；另外長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第3期住宅項目命名「Blue Coast」，分兩期發展共涉1,200伙，最快下月推售。 「Belgravia Place」第1期單位戶型包括開放式至三房，另設少量特色戶。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，單位實用面積約177至754方呎，主打一房及兩房。一房面積約226至269方呎，兩房面積約294至351方呎。

他續指，單位定價會參考九龍區新盤開價，最快下月初進行首輪銷售。項目為購物商場上蓋物業，商業總樓面面積約2.8萬方呎，料提供逾40間商舖，將引入多種文創商店。 至於「Blue Coast」3B期由兩座物業組成，涉642伙，預計明年12月底落成，樓花期約22個月。翻查資料，3C期提供558伙，預計2026年2月底落成，樓花期約24個月，兩期共涉1,200伙，屬港島南岸6期項目中規模最大。 長實去年8月以折實平均呎價14,997元推售油塘「親海駅II」，屬市區近7年新低，長實執行董事趙國雄當時形容是「平爆價」。被問及是次推盤會否再現「深水炸彈價」，甚至「蝕本價」推售，趙國雄未有正面回答，稱項目每方呎成本價約2.8萬元，「食得幾深、蝕得幾深，開價就會知」，會視乎市況考慮一次過推出項目兩期。他透露，長實今年部署推出3個樓盤，另外兩盤為啟德跑道區第4E區2號項目及觀塘安達臣項目。