熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-09-26 04:29:48
日報

一手焦點｜市區豪宅新盤起動招標

分享：
VICTORIACOAST

「VICTORIA COAST」推出3伙於周五進行單日招標。

新樓花按揭生效後，樓市未見太大起色，市區豪宅新盤銷售步伐則如常起動。華懋集團旗下薄扶林域多利道現樓「VICTORIA COAST」昨公布首張銷售安排，推出3伙於周五進行單日招標，涉及2伙兩房及1伙三房，實用面積1,363及1,367方呎。

「VICTORIA COAST」是次招標發售單位均位處A座，包括2樓1室、3樓1室及20樓2室。華懋早前表示，價錢參考南區一手項目。項目提供118伙，每層僅設2伙，包括54伙兩房及64伙三房，實用面積1,356至1,367方呎；提供149個車位。

即睇薄扶林 VICTORIA COAST最新資訊

Ad Block

21 BORRETT ROAD推售1伙四房

另外，長江實業集團(1113)西半山「21 BORRETT ROAD」第1期昨亦落實周五起招標發售1伙，為20樓2室，實用面積2,154方呎四房，截標時間為下月13日。據成交紀錄冊顯示，項目今年暫錄4宗成交，成交金額共約6.15億元。

即睇西半山 21 BORRETT ROAD 第1期最新資訊

維港滙I單日連沽2伙 吸金逾7176萬

由信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的長沙灣現樓新盤「維港滙I」昨日連錄2宗大額成交個案，共套現逾7,176萬元。其中1座12樓A室，實用面積1,385方呎，四房連雙套房間隔，成交價4,376.6萬元，呎價31,600元；另為1座18樓C室，實用面積966方呎，三房連套房間隔，以2,800萬元沽出，呎價28,986元。

發展商指，「維港滙」本月暫售出7伙及10個車位，涉資超過1.82億元。項目今年以來售出222伙，套現逾50.33億元；整個系列開售迄今累沽1,035伙，吸金逾169.16億元。

即睇長沙灣 維港滙I最新資訊

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受