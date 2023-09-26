一手焦點｜市區豪宅新盤起動招標

新樓花按揭生效後，樓市未見太大起色，市區豪宅新盤銷售步伐則如常起動。華懋集團旗下薄扶林域多利道現樓「VICTORIA COAST」昨公布首張銷售安排，推出3伙於周五進行單日招標，涉及2伙兩房及1伙三房，實用面積1,363及1,367方呎。
「VICTORIA COAST」是次招標發售單位均位處A座，包括2樓1室、3樓1室及20樓2室。華懋早前表示，價錢參考南區一手項目。項目提供118伙，每層僅設2伙，包括54伙兩房及64伙三房，實用面積1,356至1,367方呎；提供149個車位。
21 BORRETT ROAD推售1伙四房
另外，長江實業集團(1113)西半山「21 BORRETT ROAD」第1期昨亦落實周五起招標發售1伙，為20樓2室，實用面積2,154方呎四房，截標時間為下月13日。據成交紀錄冊顯示，項目今年暫錄4宗成交，成交金額共約6.15億元。
維港滙I單日連沽2伙 吸金逾7176萬
由信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的長沙灣現樓新盤「維港滙I」昨日連錄2宗大額成交個案，共套現逾7,176萬元。其中1座12樓A室，實用面積1,385方呎，四房連雙套房間隔，成交價4,376.6萬元，呎價31,600元；另為1座18樓C室，實用面積966方呎，三房連套房間隔，以2,800萬元沽出，呎價28,986元。
發展商指，「維港滙」本月暫售出7伙及10個車位，涉資超過1.82億元。項目今年以來售出222伙，套現逾50.33億元；整個系列開售迄今累沽1,035伙，吸金逾169.16億元。