一手焦點｜市區豪宅新盤起動招標

新樓花按揭生效後，樓市未見太大起色，市區豪宅新盤銷售步伐則如常起動。華懋集團旗下薄扶林域多利道現樓「VICTORIA COAST」昨公布首張銷售安排，推出3伙於周五進行單日招標，涉及2伙兩房及1伙三房，實用面積1,363及1,367方呎。

「VICTORIA COAST」是次招標發售單位均位處A座，包括2樓1室、3樓1室及20樓2室。華懋早前表示，價錢參考南區一手項目。項目提供118伙，每層僅設2伙，包括54伙兩房及64伙三房，實用面積1,356至1,367方呎；提供149個車位。

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