一手焦點｜新盤戰蔓延九龍 Larchwood搶攻

新盤市場焦點轉移至市區，主打中小型單位、宏安地產(1243)大角咀Larchwood先打頭陣，將於今日公布首張價單；另由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，亦部署本周內上載售樓說明書。

宏安地產執行董事程德韻稱，率先向傳媒開放Larchwood兩個連裝修示範單位，其中以22樓E室為藍本搭建，開放式間隔，實用面積202方呎，樓底高約3.5米，設計師以高架床分隔出下層娛樂區及上層睡眠區。另一個以26樓F室為藍本搭建，一房間隔，實用面積267方呎，單位露台及工作平台二合為一，面積達38方呎。Larchwood為單幢盤，提供187伙，單位面積181至413方呎，標準戶型涵蓋開放式及一房，樓花期長約21個月。

提供648伙的MIAMI QUAY I，會德豐常務董事黃光耀稱，最快下周開放示範單位及公布首張價單，強調首批單位會以貼市價推出。該盤樓花期長約13個月，標準戶面積250至710方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中主打兩房。黃光耀昨介紹項目會所CLUB MIAMI，包括三大宴會廳、24小時健身空間等。