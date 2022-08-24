一手焦點｜新盤戰蔓延九龍 Larchwood搶攻

新盤市場焦點轉移至市區，主打中小型單位、宏安地產(1243)大角咀Larchwood先打頭陣，將於今日公布首張價單；另由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，亦部署本周內上載售樓說明書。
宏安地產執行董事程德韻稱，率先向傳媒開放Larchwood兩個連裝修示範單位，其中以22樓E室為藍本搭建，開放式間隔，實用面積202方呎，樓底高約3.5米，設計師以高架床分隔出下層娛樂區及上層睡眠區。另一個以26樓F室為藍本搭建，一房間隔，實用面積267方呎，單位露台及工作平台二合為一，面積達38方呎。Larchwood為單幢盤，提供187伙，單位面積181至413方呎，標準戶型涵蓋開放式及一房，樓花期長約21個月。
提供648伙的MIAMI QUAY I，會德豐常務董事黃光耀稱，最快下周開放示範單位及公布首張價單，強調首批單位會以貼市價推出。該盤樓花期長約13個月，標準戶面積250至710方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中主打兩房。黃光耀昨介紹項目會所CLUB MIAMI，包括三大宴會廳、24小時健身空間等。
NOVO LAND及維港滙II周六賣樓
周末續有新盤開賣，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期將於周六第三輪推售188伙，當中價單發售170伙，18伙招標開售。新地副董事總經理雷霆指，今次屬該盤最後一輪大型推售，市場仍有大量向隅客，相信可掀起搶購熱潮。
新地代理總經理陳漢麟稱，價單發售的177伙戶型涵蓋開放式至三房，以及平台特色戶，折實售價348.07萬元起，屬1座3樓G室開放式戶，面積242方呎；將於周四晚上8時截票。
由信和置業(083)及會德豐牽頭發展的長沙灣維港滙II加推4號價單，涉53伙，扣除最高19%折扣優惠，折實639.9萬元起；並落實周六開賣128伙，當中價單發售58伙，戶型涵蓋開放式至三房，折實647.59萬元入場；另70伙招標推售。